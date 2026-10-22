Zapata Gallery celebra cuatro años en Miami con una exposición de 34 artistas

MIAMI .- Zapata Gallery celebrará su cuarto aniversario con “Volumen IV”, una exposición colectiva que reunirá las obras de 34 artistas de distintas generaciones y trayectorias, entre ellos reconocidas figuras del arte cubano y latinoamericano.

La inauguración se realizará el sábado 24 de octubre, a las 8:00 p. m., en la sede de la galería, ubicada en el 1333 Coral Way, Miami. El encuentro convocará a artistas, coleccionistas, representantes del sector cultural y público interesado en el arte contemporáneo.

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La muestra propone un recorrido por diferentes expresiones artísticas y, al mismo tiempo, conmemora los primeros cuatro años de una galería que ha apostado por promover el intercambio cultural y abrir espacios tanto a creadores de reconocida trayectoria como a nuevos talentos.

Entre los artistas participantes figuran Manuel Mendive, José Bedia, Kcho, Roberto Fabelo, Roberto Estopiñán, Humberto Peña, Nelson Domínguez, Roberto Diago y Carlos Quintana, junto a otros exponentes del arte contemporáneo.

A través de pinturas, esculturas, fotografías, instalaciones y propuestas conceptuales, la exposición abordará temas como la memoria, la identidad, la espiritualidad, la migración y las transformaciones de la sociedad.

Un encuentro entre generaciones

Uno de los principales atractivos de “Volumen IV” será la convivencia de obras de artistas consagrados con las de creadores emergentes, una combinación que permitirá al público apreciar diferentes lenguajes, técnicas y perspectivas sobre la realidad contemporánea.

La propuesta busca establecer un diálogo entre generaciones y mostrar la evolución de las expresiones artísticas, desde las obras de maestros que han marcado la historia del arte cubano y latinoamericano hasta las nuevas tendencias que exploran los creadores actuales.

Al frente de este proyecto se encuentra Zeriocha Zapata, fundador y director de Zapata Gallery, quien durante los últimos cuatro años ha impulsado un espacio dedicado a la exhibición de obras y al acercamiento entre artistas, coleccionistas y amantes del arte.

Desde su apertura, la galería ha buscado consolidar una identidad propia dentro del panorama cultural de Miami, mediante exposiciones que reconocen la trayectoria de importantes creadores y ofrecen visibilidad a nuevas voces.

Para Zapata, el cuarto aniversario constituye una oportunidad para reconocer a quienes han contribuido al desarrollo de la galería y reafirmar su compromiso con la promoción del arte contemporáneo.

“Volumen IV" celebra cuatro años de pasión, talento y compromiso con el arte contemporáneo. Más que una exposición, es un homenaje a los artistas que han construido nuestra historia y una mirada hacia el futuro, donde Zapata Gallery continuará siendo un puente entre el arte, la cultura y el mundo”, expresa Zeriocha Zapata.

Miami como escenario del arte latinoamericano

La celebración se desarrolla en una ciudad que se ha consolidado como un importante punto de encuentro para artistas, galeristas y coleccionistas de distintas procedencias, particularmente de América Latina.

En ese contexto, Zapata Gallery busca fortalecer su presencia en el circuito artístico local e internacional mediante propuestas que promuevan el intercambio cultural y la diversidad de expresiones creativas.

La exposición también destaca el papel del arte como vehículo para preservar la memoria, explorar las raíces culturales y abordar experiencias humanas que trascienden las fronteras geográficas.

Con “Volumen IV”, la galería no solo conmemora su trayectoria, sino que proyecta una nueva etapa de crecimiento, con el objetivo de ampliar su alcance internacional y continuar respaldando el trabajo de artistas de diferentes generaciones.

La inauguración ofrecerá al público la oportunidad de apreciar en un mismo espacio obras de figuras reconocidas y propuestas de nuevos talentos, en una velada dedicada a celebrar la creación artística.

Detalles de la exposición

Evento: “Volumen IV”, cuarto aniversario de Zapata Gallery.

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026.

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Zapata Gallery.

Dirección: 1333 Coral Way, Miami, Florida.