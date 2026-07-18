sábado 18  de  julio 2026
MÚSICA

Galería de piezas históricas celebra la salsa en Puerto Rico

Vestuarios, instrumentos y objetos de emblemáticas figuras de la salsa como Gilberto Santa Rosa, Tito Puente y Eddie Palmieri, componen esta exposición

El presidente del Museo de la Salsa en la ciudad de Nueva York, Johnny Krueger, posa en San Juan, Puerto Rico.

El presidente del Museo de la Salsa en la ciudad de Nueva York, Johnny Krueger, posa en San Juan, Puerto Rico.

EFE

SAN JUAN.- La inauguración de una galería de piezas históricas de exponentes salseros arranca la antesala de actividades que se llevarán a cabo con motivo del trigésimo Congreso Mundial de la Salsa, que se celebra este mes en Puerto Rico, una de las mecas de este género musical, bajo el lema '30 Años, 30 Noches, 30 Historias'.

"Los amigos que nos visiten aquí en el 'lobby' (vestíbulo) del Hotel Fairmont en el San Juan de Isla Verde van a tener la oportunidad de tener una experiencia con parte o varios de los grandes protagonistas de la historia de la salsa", apunta a EFE el fundador del Congreso Mundial de la Salsa, Eli Irizarry, desde el complejo hotelero.

Lee además
Mario Cepeda Brenes.
DUELO

Fallece el músico Mario Cepeda Brenes, La Voz de la Bomba de Puerto Rico
Póster promocional de la obra infantil de Teatro Ingenio, Pinocho a Real Boy.
ESCENA

Teatro Ingenio trae adaptación de "Pinocho" a las tablas de Miami

Vestuarios, instrumentos y objetos personales de artistas emblemáticos como Tito Rojas, Gilberto Santa Rosa, Roberto Roena, Tito Puente y Eddie Palmieri, componen esta exposición que adorna el piso bajo del 'Fairmont El San Juan Hotel', en Isla Verde y que estará abierta al público todos los días, de 13:00 a 21:00 hora local (17:00 a 1:00 GMT) hasta el 1 de agosto.

Además, esta exhibición que se realiza en colaboración con el Museo de Spanish Harlem de Nueva York y el Museo de los Pioneros de la Salsa Caleña, cuenta con la muestra fotográfica 'Curet: El Poeta del Pueblo', del fotógrafo José Rodríguez, en honor al compositor Catalino ‘Tite’ Curet Alonso en el centenario de su natalicio.

Salsa en vivo todos los días

Irizarry detalla que como parte de la celebración de los 30 años del Congreso Mundial de la Salsa, se constituyó una plataforma que se llama Destino Salsa.

"Hasta el 1 de agosto vamos a tener cada noche por lo menos cinco o seis lugares donde la gente puede bailar con música en vivo", explica Irizarry.

Al evento de inauguración asistieron reconocidas personalidades de la salsa, entre ellas Don Perignon, Tito Ortos, Ivelisse 'Ivy' Escobar, viuda de Tito Rojas y Johnny Cruz, del Spanish Harlem Salsa Museum.

Obras de Nueva York y Cali

Por su parte, Luz Ángela Córdoba, directora general del Museo Pionero de la Salsa Caleña, de Cali, ubicada en el Valle del Cauca en Colombia, se muestra entusiasmada por participar en el estreno esta exposición que cuenta con artefactos de su colección colombiana.

"A nivel musical, Colombia, Puerto Rico, Cuba, Nueva York han estado muy unidos en esta historia. La salsa caleña en este momento es la memoria musical de la salsa a nivel global. Estos encuentros hacen que se fortalezca cada vez más nuestra cultura caleña", resalta Córdoba.

A su juicio, "Puerto Rico es la meca de la salsa y los principales artistas más representativos están aquí en Puerto Rico".

Por último, Johnny Krueger, presidente del Museo de la Salsa en la Ciudad de Nueva York, expresa que para él es "un honor" estar en presente en esta galería que tiene elementos "de la Galería de la Salsa de Nueva York" y aprovechó la ocasión para incitar al público a visitar su museo.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Los teatros de ópera de la Amazonía brasileña aspiran a convertirse en Patrimonio Mundial

Antiguo amigo de Will Smith pide que testifique en demanda contra Jada Pinkett Smith

El chef José Andres pide a EEUU la entrada de Capdevila para asistir a final del Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Luis Manuel Otero Alcántara. 
PRIMICIA

Embajada de EEUU confirma la aprobación del parole para Luis Manuel Otero Alcántara

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump anticipa que pasarán "muchas cosas" en Cuba próximamente

Un miembro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utiliza un megáfono para dar instrucciones al personal evacuado de varios edificios tras una evacuación preventiva en la Ciudad de México el 17 de julio de 2026
CLIMA

Emiten alerta de tsunami en México y Guatemala tras terremoto de magnitud 7.4

Fotografía de archivo, 11 de septiembre de 2019, del actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Parque Jurásico, entre otros personajes, que falleció este lunes a los 78 años de forma repentina e inesperada en Sídney (Australia), según informó su familia. video
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Una de las aeronaves fabricadas por el gigente estadounidense Boeing.
AERONáUTICA

Boeing: Más de 90% de la flota de aviones en futuro cercano será de nueva generación

Te puede interesar

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump anticipa que pasarán "muchas cosas" en Cuba próximamente

Por LUIS LEONEL LEÓN
Equipos de rescate evacúan en camilla a una persona de un edificio que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.
LABORES DE RESCATE

Mascota sobrevive de "milagro" bajo los escombros a tres semanas de los sismos en Venezuela

Luis Manuel Otero Alcántara. 
PRIMICIA

Embajada de EEUU confirma la aprobación del parole para Luis Manuel Otero Alcántara

Julio Taquechel
ARTES VISUALES

Julio Taquechel, la conversión del color

Una de las aeronaves fabricadas por el gigente estadounidense Boeing.
AERONáUTICA

Boeing: Más de 90% de la flota de aviones en futuro cercano será de nueva generación