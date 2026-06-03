miércoles 3  de  junio 2026
PATRIMONIO

Galería de Colecciones Reales de España abre gratis por visita del Papa

Esta propuesta busca ofrecer la oportunidad de disfrutar diversos espacios culturales en una noche que coincide con la primera jornada del viaje del Pontífice

El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano.&nbsp; Foto de archivo. &nbsp;

El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano.  Foto de archivo.

 

 Stefano Spaziani / Europa Press

MADRID.- La Galería de las Colecciones Reales abrirá sus puertas de manera gratuita desde las 8:00 pm del 6 de junio hasta la 1:00 am del domingo 7, como parte de la iniciativa La Noche en Blanco (y Amarillo), en la que participan 15 museos y entidades culturales con sede en Madrid para celebrar la visita del Papa León XIV a España.

Esta propuesta busca ofrecer a toda la sociedad la oportunidad de disfrutar de diversos espacios culturales en una noche única, que coincide con la primera jornada del viaje del Pontífice al país.

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La Noche en Blanco es una iniciativa cultural surgida en París en el año 2002 con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad. En España, la primera edición tuvo lugar en Madrid, en el año 2006. Además, se han celebrado ediciones en Burgos, Málaga, Albacete, Barcelona, Bilbao y La Laguna, entre otras.

Otros espacios

Además de la Galería de las Colecciones Reales, están adheridos a 'La Noche en Blanco (y Amarillo)' otros museos públicos de ámbito nacional, como el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Museo Naval; museos privados, como el Museo Thyssen-Bornemisza; centros culturales y artísticos como el CaixaForum, el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Mapfre; museos de ámbito local como el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod o el Museo de San Isidro; o entidades, tanto públicas como privadas, como los Teatros del Canal, el Jardín de Banca March o la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

FUENTE: Europa Press

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