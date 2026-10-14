Activistas denuncian violenta requisa y agresiones contra Maykel Osorbo en la prisión de Guanajay

Los activistas y defensores de derechos humanos Anamely Ramos y Marcel Valdés denunciaron que el músico, opositor y preso de conciencia cubano Maykel Castillo Pérez, conocido artísticamente como “Maykel Osorbo”, fue víctima de un violento operativo de requisa en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, provincia de Artemisa.

De acuerdo con las denuncias recabadas por familiares de los reclusos , la intervención militar se ejecutó con la participación de más de 30 efectivos de la Brigada Especial (conocidos como “boinas negras”), directivos del centro penitenciario, mandos de Cárceles y Prisiones y agentes de la Seguridad del Estado.

Durante la incursión, varios prisioneros fueron inmovilizados y Osorbo fue brutalmente reducido por cuatro guardias, quienes lo esposaron y lo obligaron a raparse el cabello, identificando al capitán Juan Ramón Castillo como el oficial ejecutor del hecho.

Ramos y Valdés advirtieron sobre el severo aislamiento y las deficientes condiciones de comunicación que enfrentan los prisioneros políticos en dicha instalación militar, donde la disponibilidad de telefonía es restringida e intermitente. La activista hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener la atención fiscalizadora sobre el penal de Guanajay, al alertar que estas prácticas arbitrarias buscan someter y vulnerar la integridad física y psicológica de los opositores en custodia del Estado.

Maykel Osorbo, coautor del emblemático tema Patria y Vida y galardonado con el Premio Grammy Latino, extingue una condena arbitraria de nueve años de prisión dictaminada en junio de 2022 por el régimen castrista. Su caso continúa generando el repudio sistemático de ONGs internacionales y relatores de derechos humanos, quienes reclaman su liberación inmediata e incondicional frente al continuo deterioro de sus garantías fundamentales dentro del sistema penitenciario cubano.