Denuncian presiones para enviar al exilio a matrimonio de presos políticos cubanos

'Antúnez' (der) abraza a su hermano Loreto Hernández, acompañados de Donaida Pérez Paseiro y un hijo de la pareja.

MIAMI. — La presa política cubana Donaida Pérez Paseiro denunció que oficiales de la Seguridad del Estado presionan a su esposo, Loreto Hernández García, para acelerar los trámites que permitirían sacar a ambos de Cuba, mientras permanecen encarcelados en el complejo penitenciario de Guamajal, en Santa Clara, provincia de Villa Clara.

Según su testimonio, los agentes insisten en que lleguen documentos del extranjero para proceder con la salida del matrimonio, sin importar qué país los reciba. La opositora dijo que considera que esa urgencia responde al propósito de impedir que retomen su activismo dentro de la isla cuando salgan de prisión.

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“Nos están prácticamente exigiendo [...] que sean enviados del exterior, es decir, del exilio, papeles reclamándonos, que se agilicen los trámites”, afirmó Pérez Paseiro en su declaración.

La prisionera identificó como “Arturo” y “Christopher” a los oficiales que, según relató, llamaron a Hernández García para preguntarle por los documentos y reclamar que llegaran cuanto antes.

“A mi entender, es algo que les urge el sacarnos del país porque es que saben que el día que nosotros salgamos de aquí, de prisión, pues vamos a continuar en nuestra lucha, vamos a continuar luchando por la libertad de Cuba”, expresó.

Condición para salir de prisión

Entretanto, el expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como ‘Antúnez’ y hermano de Hernández García, aseguró que los acercamientos de la policía política se han repetido y que la excarcelación está condicionada a abandonar Cuba inmediatamente.

“Dicen que para Estados Unidos o para cualquier parte del mundo ellos están prestos a liberarlos, e incluso les han dicho que la única manera que tienen de recuperar su libertad es esa”, declaró.

Antúnez explicó que inicialmente la familia decidió no divulgar los ofrecimientos porque temía que se tratara de una manipulación. Sin embargo, agregó, las autoridades han continuado transmitiendo el mismo mensaje a su hermano y a los familiares que permanecen en Cuba.

Según el opositor, el matrimonio aceptó salir debido a su crítico estado de salud y al hostigamiento contra la familia. Antúnez dijo que espera conseguir un visado humanitario en las próximas semanas, aunque los testimonios no precisan un país receptor, una autorización migratoria concedida ni una fecha de excarcelación.

Antecedentes de presión

Pérez Paseiro y Hernández García son líderes de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba. Amnistía Internacional los reconoce como presos de conciencia y reclama su liberación inmediata e incondicional.

La organización examinó documentación judicial que recoge condenas de ocho años para Donaida y siete para Loreto por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio de 2021. Ambos fueron condenados por desacato y desorden público; ella recibió además una condena por atentado contra un funcionario. Amnistía cuestionó las garantías del juicio y la falta de pruebas.

Donaida fue excarcelada en enero de 2025, pero regresó a prisión el 11 de junio de ese año. La organización de defensa de la libertad religiosa CSW informó que había sido amenazada con volver a ser encarcelada si continuaba haciendo declaraciones críticas del gobierno. Según CSW, el tribunal provincial alegó incumplimientos de las condiciones de su libertad para ordenar el reingreso.

La presión sobre el matrimonio había sido denunciada antes. En febrero de 2025, Amnistía recogió el testimonio de Pérez Paseiro según el cual la posible excarcelación de su esposo dependía de que ella renunciara al activismo y dejara de hablar con los medios.

A esos antecedentes se suma el deterioro de salud. Amnistía ha documentado diabetes e hipertensión en Loreto y, en febrero de 2026, alertó sobre el agravamiento de sus enfermedades crónicas. También señaló que Donaida padecía dolores óseos persistentes, falta de atención médica adecuada y restricciones al contacto con sus hijos.

Desde prisión, Pérez Paseiro interpreta los nuevos requerimientos como una insistencia en apartarlos de su país: “Creo que les urge enormemente que seamos exiliados de nuestra patria”.