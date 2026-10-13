martes 13  de  octubre 2026
POLÉMICA

Daymé Arocena denuncia: "Nos cancelan concierto por ser coherentes con la causa de Cuba"

La artista rechazó que se le diera mayor importancia a la participación de la Embajada de Cuba como aliada del evento bajo el pretexto de que se celebraba el Mes de la Hispanidad

La artista cubana Daymé Arocena.&nbsp;

La artista cubana Daymé Arocena. 

Captura de pantalla/Instagram/@daymearocena
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La cantante, compositora y jazzista afrocubana Daymé Arocena reavivó el debate sobre los límites de la libertad artística y el costo político que enfrentan los creadores cubanos en el exilio, tras denunciar que le fue cancelado un concierto por rechazar que la promoción del mismo estuviera vinculado a la Embajada de Cuba en Estados Unidos.

En una publicación de Instagram, Arocena compartió que había sido invitada por el trompetista Cali Rodríguez Peña, a quien considera un hermano, para presentarse este martes en una actividad vinculada a las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. "Este show se iba a llevar a cabo en uno de los clubes de jazz más emblemáticos de Estados Unidos llamado Blues Alley, un club que lleva operando desde los años 60, con todo el prestigio por el que han pasado los jazzistas más importantes del mundo".

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Sin embargo, hace una semana Paquito de Rivera le advirtió que había visto un flyer en el que participaría en un evento que estaba siendo organizado junto con la Embajada de Cuba en Estados Unidos.

"La forma en la que estaba estipulada la promoción decía que era como un evento, como una jornada de jazz cubano de la embajada de Cuba. Y yo le hablo a Cali y le digo: 'Oye, ¿cómo pasó esto?'. Él me dice: 'Déjame ponerme en contacto con esa gente a ver'. Cali y su equipo se comunican con Blues Alley y ellos les explican que estaban celebrando el Mes de la Hispanidad en los Estados Unidos y que se habían asociado con distintas embajadas para los conciertos de los países que estaban programando".

Ante esto, el músico le señaló a la organización que ser parte de un evento de la mano con la Embajada de Cuba no era posible pues son parte de la población artística exiliada y disidente del régimen de Cuba.

"La embajada es el primer representante directo de la dictadura cubana, de la cual nosotros primero salimos huyendo, y dos, es el organismo de represión que domina nuestro país por más de 60 años. Eso a nosotros no nos representa", continuó Daymé.

"Entonces, nuestro equipo decide mandar un correo oficial donde nosotros explicamos la situación y pedimos a grandes rasgos que no nos vincularan con un organismo de representación política que no nos representa. Sin tener la menor idea de que eso iba a significar que literalmente sin explicación nos cancelaran el concierto", agregó.

Rechazo

Ante lo sucedido, la artista rechazó que se le diera mayor importancia a la participación de la Embajada como aliada del evento para celebrar la hispanidad que la realidad que vive e pueblo cubano y los motivos por los cuales los artistas no quieren ser vinculados con instituciones que den la cara por el régimen.

"El discurso de que esto era simplemente una manera de eh promocionar el show por la jornada de la hispanidad en Estados Unidos se quedó corta. De pronto la alianza con la Embajada fue más importante que el concierto en sí y sin mostrar un ápice de empatía con lo que nosotros estábamos planteando, sin tener en cuenta además todo el movimiento logístico".

Daymee agregó que no se trata de suspender súbitamente la presentación, sino de tomar en cuenta todo el esfuerzo que hubo detrás de cada implicado.

"Ayer en la madrugada yo viajé a la ciudad de Nueva York para ensayar con la banda de Cali, que ellos residen todos aquí en esta ciudad, y de aquí salíamos juntos hoy para Washington. Y se inventaron un show de hoy para mañana, literalmente, y nos cancelaron el nuestro".

"Yo estoy riendo porque en ya poco a poco lo he ido procesando, pero honestamente ayer estábamos todos sentados en un parque, la banda de Cali y yo, intentando entender cómo había pasado esto, sobre todo en un país de libertad, donde entendería yo que ningún artista se le debería vincular más allá de Cuba con algo político si no quieren".

Para concluir, Arocena envió un mensaje a quienes esperaban poder disfrutar del show.

"Quiero extenderle mis disculpas al público de Washington que se planificó para ir a ese concierto, que tenía la ilusión y las ganas de vernos tocar. La verdad es que no nos imaginamos que una cosa como esta podría pasar. Ojalá que pronto se pueda organizar otro concierto por esa ciudad y ojalá que estas cosas no sigan pasando".

"Venimos a este país a vivir en libertad y espero que nuestras libertades sean respetadas. Se les envía un abrazo muy grande".

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