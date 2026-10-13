Uruguay abre vía a la residencia permanente para miles de cubanos que ingresaron antes de 2026

MONTEVIDEO .- El Gobierno de Uruguay, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, aprobó un decreto ejecutivo que establece un procedimiento especial para conceder la residencia permanente por arraigo a los migrantes extranjeros, con especial impacto en la comunidad cubana, que hayan ingresado al país sudamericano antes del 1 de enero de 2026.

La disposición oficial ofrece una solución jurídica y de regularización migratoria a dos grupos específicos: aquellos solicitantes de refugio con trámites pendientes que renuncien de manera expresa a dicha condición, y quienes hayan recibido una resolución denegatoria firm, reseña el portal web Martí Noticias.

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La medida busca responder al éxodo de ciudadanos de la isla que han utilizado la ruta del Cono Sur ante las restricciones de ingreso a EEUU.

Requisitos de admisión y política de integración

Condiciones de admisibilidad : Los aspirantes deberán certificar su ingreso regular a Uruguay por un puesto de control fronterizo habilitado, carecer de antecedentes penales o impedimentos legales previstos en la Ley de Migraciones y no contar con alternativas paralelas de regularización.

: Los aspirantes deberán certificar su ingreso regular a Uruguay por un puesto de control fronterizo habilitado, carecer de antecedentes penales o impedimentos legales previstos en la Ley de Migraciones y no contar con alternativas paralelas de regularización. Plazos del proceso : El decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación oficial. Los beneficiarios dispondrán de un plazo inicial de 12 meses para radicar la solicitud, prorrogable por un año adicional a criterio de la Dirección Nacional de Migración. Con el inicio del trámite, se expedirá un certificado para la obtención de una cédula provisoria de identidad.

: El decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación oficial. Los beneficiarios dispondrán de un plazo inicial de 12 meses para radicar la solicitud, prorrogable por un año adicional a criterio de la Dirección Nacional de Migración. Con el inicio del trámite, se expedirá un certificado para la obtención de una cédula provisoria de identidad. Respaldo institucional: La diputada uruguaya de origen cubano Leydis Aguilera ponderó la medida como un avance trascendental para la integración cívica y económica de los migrantes, destacando que la continuidad de esta política entre las administraciones de Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi demuestra la madurez institucional de la nación sudamericana.

La diputada uruguaya de origen cubano Leydis Aguilera ponderó la medida como un avance trascendental para la integración cívica y económica de los migrantes, destacando que la continuidad de esta política entre las administraciones de Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi demuestra la madurez institucional de la nación sudamericana. Éxodo sin precedentes: La resolución gubernamental responde a cifras récord registradas en 2025, año en que más de 22.000 ciudadanos cubanos ingresaron a Uruguay y cerca de 14.000 tramitaron su documento de identidad por primera vez, según reportes migratorios oficiales.

El Parlamento uruguayo mantiene además en debate un proyecto de ley de regularización migratoria de carácter permanente, orientado a consolidar un marco de estabilidad legal y protección de derechos humanos para los miles de cubanos que huyen del régimen castrista y buscan rehacer sus vidas en el sur del continente.

FUENTE: Martí Noticias