PDVSA, un buque petrolero y Delcy Rodríguez: las conexiones bajo investigación de un empresario

Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela, ha omitido desde enero retención de un buque de un empresario de su círculo.

MIAM I.-La retención del buque Sofía con cerca de 2 millones de barriles de petróleo de Venezuela en aguas del Caribe, por parte de EEUU el 7 de enero pasado, puso al descubierto un multimillonario negocio irregular con PDVSA que comprometería a un empresario y a Delcy Rodríguez, actual jefa encargada del país.

La denuncia publicada este domingo por el portal CuentasClaras Digital indica que detrás del petrolero aparece Jorge Andrés Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y con conexiones con Rodríguez desde enero de 2020, cuando este integró la comitiva que acompañó a la entonces vicepresidenta de Maduro en su viaje a Madrid, lo que dio origen al denominado Delcygate.

Según la extensa investigación independiente, Giménez Ochoa tuvo acceso como intermediario petrolero a más de 27 millones de barriles de crudo Merey 16 y de combustible (fuel oil) entre 2022 y 2024, por un monto de 1.560 millones de dólares, a través de varias empresas registradas en Uganda y China. Y también plantea interrogantes que Rodríguez debería responder como responsable del patrimonio venezolano.

El trabajo del portal, especializado en temas de delincuencia organizada, se basa en contratos comerciales, facturas, conocimientos de embarque y registros internos de PDVSA y del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Y con ello, reconstruye una parte de las operaciones de empresas vinculadas al empresario que recibieron cargamentos de combustible venezolano por cientos de millones de dólares mientras acumulaban importantes saldos pendientes de pago, según informó.

¿Quién es el empresario conectado con PDVSA?

Giménez Ochoa, de ser en 2016 un contratista menor de PDVSA y de sus filiales a través de la empresa Construcciones Energéticas del Sur (Cenesur) de su padre Fenelón Giménez, comenzó a formar parte del chavismo en 2018 hasta aparecer en la actualidad como “exitoso” empresario de 39 años de edad, llamado “el rey de los boliburgueses”.

En ese año apareció junto a sus socios Antonio González y Martín Merckx Landaluce en un acto encabezado por el entonces gobernador chavista del estado Miranda, Héctor Rodríguez, relacionado con una exportación de cacao desde La Guaira.

Al año siguiente viajó a España como presidente del Deportivo Lara, para suscribir un acuerdo de colaboración con el Zamora CF, que presidía entonces Víctor de Aldama, quien en la actualidad enfrenta cargos por corrupción en España.

Vínculos con Rodríguez y casos en España

Los vínculos de Giménez Ochoa con Delcy Rodríguez salieron a la luz en enero de 2020, cuando el empresario formó parte del séquito que viajó con Rodríguez a Madrid, y en la cual participaron también el comerciante Yussef Abou Nassif Smaili, pareja sentimental de la entonces vicepresidenta, indica la investigación.

El empresario deportivo aparece también en investigaciones de la Guardia Civil española por su relación con Aldama y su relación como “persona de confianza de la entonces vicepresidenta, según mensajes de Whatsapp de fecha 15 de junio de 2020.

Pero luego los negocios de Giménez Ochoa saltaron al ramo de alimentos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que utilizaba como medio de pago recursos de la comercialización de petróleo venezolano y al que se vincula a Álex Saab, procesado en EEUU por lavado de dinero. Y de allí a la intermediación directa de grandes cargamentos petroleros.

Negocios con petróleo

Desde finales de 2022, el presidente de la Federación de Futbol aparece en operaciones de comercialización de PDVSA con las compañías Panglobal Energy, Ripple Oil Trading y Hong Xing Energy

También se le vincula al escándalo PDVSA-Cripto en 2023, y por el cual está procesado el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, el exministro de Finanzas Simón Zerpa, y Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, entre otros 66 exfuncionarios y empresarios, pero su nombre no figura entre los acusados, afirma la investigación.

Según fuentes conocedoras de aquellas operaciones, Giménez contó con la protección de Rodríguez entonces vicepresidenta y ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.

A pesar de su mención en irregularidades, Giménez Ochoa y sus empresas continuaron recibiendo cargamentos de petróleo con condiciones privilegiadas, acumulando deudas por más de 300 millones de dólares en casos, pero al menos más de un millón de barriles valorados entre 40 y 53 millones de dólares, “no se ha localizado factura”, según fuentes de PDVSA consultadas para la investigación.

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FUENTE: Información de CuentasClarasDigital.org