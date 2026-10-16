María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez

María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.

Acerca de la figura del empresario Alejandro Betancourt, a quien no consideraría “un socio comercial viable”, así como el destino que podrían enfrentar ciertas figuras en Venezuela, una vez que sea creada una comisión de la verdad y se emprenda un camino a la recuperación de la democracia, son algunos de los temas abordados por María Corina Machado, en una entrevista concedida al diario estadounidense The New York Times.

Según el rotativo neoyorquino, es la primera vez que Machado opina públicamente sobre Betancourt, quien hace poco concretó un lucrativo acuerdo con el gobierno de Donald Trump para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela.

El acuerdo puso a Betancourt, un adinerado empresario que ha sido objeto de investigaciones con alegaciones de corrupción en su contra, en el centro de la estrategia comercial petrolera entre Washington y Venezuela.

Según reportes de medios, Betancourt hizo una fortuna gracias a contratos sin licitación para plantas eléctricas, los cuales implicaban sobrefacturar a entidades estatales, según un auditor de energía independiente de Venezuela.

NYT reseña en su entrevista que Machado ha liderado la oposición durante los últimos tres años, y señala asimismo que su regreso a Venezuela no ha sido posible, a pesar de varios intentos que han sido denunciados.

Durante la entrevista, realizada en Panamá, donde la líder se hospeda por ahora, Según reporta NYT Machado dijo que Estados Unidos no la había incluido en las negociaciones actuales entre el gobierno venezolano y una facción de la oposición, las referidas negociaciones se están llevando a cabo esta semana en Caracas.

Según NYT, Machado declinó dar detalles sobre su relación actual con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, a quien conoce desde hace años, y tampoco dijo si habían hablado recientemente.

Con relación al acuerdo entre Washington y Caracas en el que aparece el nombre de Alejandro Betancourt, NYT cita a “un funcionario del gobierno que solicitó el anonimato”, quien asegura, la empresa de Betancourt fue elegida por su exitosa trayectoria. Pero también, advierte esa fuente citada, “el acuerdo estaría sujeto a estrictas auditorías”.

Según NYT, representantes de Betancourt y de la gobernante encargada Delcy Rodríguez no respondieron en un primer momento a las solicitudes de comentarios. Aclaran que Sara Chouraqui, portavoz de Betancourt, ha dicho que el empresario nunca ha sido acusado de ningún delito en ninguna jurisdicción.

El rotativo específica que Machado prometió regresar a Venezuela y movilizar a sus simpatizantes para unas futuras elecciones. Dijo que llegaría más pronto de lo que se espera, repitiendo así una promesa que ha hecho varias veces este año.

Una encuesta que Bloomberg News publicó esta semana dijo que el 52 por ciento de los encuestados apoyaría a Machado en unas elecciones presidenciales, mientras que el 19 por ciento, según el sondeo, respaldaría a Rodríguez.

Cuando se le preguntó por qué el gobierno de Trump querría su regreso, dados los posibles beneficios de tener a una complaciente Rodríguez en el poder, Machado dijo que creía que, en última instancia, el gobierno de Trump quería la democracia.

“Sí, ahora se están haciendo algunos acuerdos”, dijo, “pero es una fracción de lo que se hará una vez que tengamos seguridad, estabilidad y legitimidad en Venezuela”, apuntó Machado.

En su entrevista asegura el diario estadounidense, Machado habló sobre cómo manejaría temas importantes si ganara unas elecciones.

¿Qué pasaría con el destino de los acuerdos recién creados que involucran petróleo y otros recursos?

“Quiero ser muy clara ahora: si estos contratos que se están firmando, estos acuerdos que se están firmando, cumplen con la ley venezolana, serán respetados”, dijo.

Betancourt, sin embargo, no era un socio serio, agregó, por haber cosechado beneficios de contratos de energía mientras fracasaba en arreglar la red eléctrica del país. Lo llamó “uno de los principales ‘responsables’ de lo que nuestra gente está sufriendo en este momento”.

¿Y qué hay del destino de Rodríguez, cuyo gobierno está acusado por la ONU y fiscales federales de graves violaciones de derechos humanos?

“En nuestra Constitución y en los tratados internacionales hay crímenes que no son objeto de amnistía ni de perdón”, dijo Machado.

Declinó decir si Rodríguez podría enfrentar tiempo en prisión.

Acerca de la intención de crear una comisión de la verdad independiente para recopilar los testimonios de las víctimas de abusos de derechos humanos y otorgar reparaciones, Machado fue precisa, reseña la entrevista de NYT.

“Tribunales ordinarios con jurisdicción especial asignada por una nueva ley juzgarían y castigarían a los responsables de los crímenes. La gente exige justicia”, dijo, “y eso es absolutamente legítimo”.

En ese escenario de aplicación de la justicia, NYT preguntó a Machado: ¿Podría (Delcy) Rodríguez convencerse de irse, ¿en especial si teme a los tribunales en Venezuela?

“Bueno, hay opciones”, respondió Machado, “pero sin duda el hecho de que Estados Unidos actualmente tenga a altos miembros del régimen enfrentando la justicia en Estados Unidos deja muy claro cuál es la alternativa”, anticipó.

María Corina Machado integra la oposición al chavismo en Venezuela con una trayectoria ininterrumpida y que ganó mayor notoriedad tras ganar unas primarias, luego movilizó a millones de venezolanos a votar por su movimiento en las elecciones presidenciales de 2024.

A pesar de recolectar actas de escrutinio que mostraban ganador de los comicios a Edmundo González Urrutia, el candidato respaldado por Machado, a causa de la inhabilitación dictada en su contra por el oficialismo, Nicolás Maduro, con la complicidad de las autoridades electorales se autoproclamó reelecto. Miles de venezolanos salieron a las calles a protestar, las fuerzas del Estado en acciones represivas arrestaron a más de 2.000 personas y más de dos decenas murieron en medio de las protestas ciudadanas.

Machado pasó a la clandestinidad dentro de Venezuela, viviendo sola en lugares secretos durante más de un año.

En la entrevista con NYT, dijo que cambió de ubicación 14 veces durante ese periodo para evitar su captura por las fuerzas del régimen. Luego ganó el Premio Nobel de la Paz, y consiguió huir de Venezuela en una arriesgada travesía para llegar a la ceremonia.

Poco después, en un gesto de gratitud a Estados Unidos, Machado entregó de manera simbólica la medalla del Premio Nobel de la Paz del fue ganadora, al presidente Donald Trump.

Acerca de los sucesos acontecidos en Venezuela el 3 de enero, cuando el gobierno de EEUU envió fuerzas para capturar a Maduro, Machado dijo a NYT, “me enteré como el resto de la gente, en tiempo real, con personas llamándome desde Venezuela”.

Nicolás Maduro se encuentra en estos momentos en una prisión de Nueva York enfrentando cargos por tráfico de drogas y tortura.

Estados Unidos dijo que asumiría el control de las finanzas de Venezuela, y que el cambio ocurriría en tres fases: estabilización, recuperación económica y transición a la democracia.

Desde entonces, Trump ha dicho que Rodríguez ha estado “haciendo un gran trabajo”. Esta semana, Estados Unidos levantó las sanciones contra el hermano de la gobernante encargada, Jorge Rodríguez, al frente de la Asamblea Nacional.

Al reflexionar sobre el plan de tres fases, Machado dijo: “Entiendo la lógica y el razonamiento” de ir despacio.

Pero, continuó, “creo que se podría haber hecho, sin duda, sin ella” —Rodríguez— “porque es parte del sistema criminal. Pero es lo que es, y aquí es donde estamos. Y como dije antes, está en el interés del pueblo venezolano que esto funcione”.

Machado dijo que ha hecho siete intentos recientes de entrar a Venezuela, incluyendo dos después de los terremotos de junio. Todos sus intentos han sido bloqueados de diversas formas. En una ocasión viajaba en un avión a Curazao, una isla cerca de Venezuela, que dio la vuelta en pleno vuelo, dijo.

The Wall Street Journal reportó que en ese caso funcionarios neerlandeses, que manejan las relaciones exteriores de Curazao, retiraron el permiso para que su avión aterrizara tras enterarse de que los funcionarios estadounidenses no aprobaban su regreso.

Al preguntarle a Rubio este mes si Estados Unidos estaba bloqueando la entrada de Machado, dijo: “Nunca le hemos pedido a nadie que no deje entrar a alguna persona en ninguna parte del mundo”.

“Venezuela será libre”, dijo reiteró María Corina a NYT. “Traeremos a nuestros hijos de vuelta a casa. Construiremos instituciones democráticas que durarán para las generaciones venideras, tendremos mercados abiertos, que ofrecerán condiciones inigualables para la inversión internacional y convertirán a nuestro país en una fuente de estabilidad para toda la región. Eso va a suceder”, sentenció.