Cárteles de narcotráfico de Venezuela y de otros países de América Latina se consolidan en Europa

Un buque de la Guardia Costera de EEUU retorna a su base en Cayo Hueso, en los Cayos de Florida, tras 68 días de patrullaje en el Pacífico y el decomisó casi 7 toneladas de drogas que equivalen a 135 millones de dólares.

LONDRES.- Cárteles del narcotráfico de Venezuela y de otros países de América Latina operan en unos 16 países de Europa , con vínculos estrechos con organizaciones mafiosas locales, señala una investigación hecha en Londres con testimonios de expertos dada a conocer este martes.

La existencia de las organizaciones del crimen trasnacional y traficantes de droga en los países europeos se deriva del fuerte incremento de las incautaciones de cocaína realizadas hasta la fecha y que indican una expansión del crimen organizado en Europa.

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“Ya no se limitan a los países de entrada”, señaló un experto.

EEUU, al igual que Europa, ha sido destino de cargamentos de droga por lo cual ha incrementado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico para preservar la seguridad interna y regional, según informaciones.

Narcotráfico en Europa

La investigación realizada por un medio de Londres está basada en bases de datos e información de agencias de inteligencia, así como en testimonios de entrevistas a jueces, fiscales y expertos, recogidos durante cuatro meses.

Estableció que también hay organizaciones de droga de Colombia, Brasil, Ecuador, México, y EEUU, además de Venezuela, que operan en hasta 16 países europeos.

Los países donde se confirmó la presencia consolidada de los cárteles son España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia, al tiempo que su actividad también se ha detectado en Alemania, Rumanía, Croacia y Eslovaquia, según el reporte.

Cárteles se expanden

Según la investigación, entre 2014 y 2024 se registró un aumento del 471 % en la cantidad de cocaína incautada y se desmantelaron más laboratorios dedicados al procesamiento de derivados de la cocaína.

Entre los grupos identificados se encuentran los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, la mafia del Clan del Golfo, así como las organizaciones guerrilleras ELN y las disidencias de las FARC en Colombia.

También, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho de Brasil, el Tren de Aragua de Venezuela, y las bandas Barrio 18 y MS-13 -originarias de Estados Unidos, afirma el estudio que también detectó la presencia de estas organizaciones del crimen en El Salvador, Honduras, Guatemala y, en menor medida, en México.

El director del Observatorio de Crimen Organizado en Europa, Daniel Brombacher, declaró que el problema de la droga "ya no se limita a los tradicionales países de entrada".

"Operaciones policiales recientes han descubierto laboratorios de metanfetamina dirigidos por mexicanos en el sur de Francia, el noreste de Polonia y Brandeburgo, al sur de Berlín. También están apareciendo grupos latinoamericanos en Rumanía y Bulgaria", añadió en sus señalamientos citados por agencias.

Un problema que crece

Sin embargo, autoridades y expertos de América Latina sugieren que la lista podría ser aún más extensa.

La presencia cárteles latinoamericanos en Europa no es nueva.

Desde la década de 1980, expertos en inteligencia y actividades criminales han establecido que las organizaciones de delincuencia trasnacional como los cárteles de Cali y Medellín, cuentan con puntos de operación en regiones españolas, como Galicia

En 2013, un informe de Europol advirtió sobre el auge. Sin embargo, la situación que presencian ahora las autoridades alcanza una dimensión muy superior, subrayó la investigación periodística.

FUENTE: Con informacipon de EFE/The Guardian; DLA