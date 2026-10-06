Acusado de proteger al narcotráfico, el exfiscal general de Bolivia enfrenta a la justicia

El exfiscal general del Estado en Bolivia, Roger Mariaca.

LA PAZ -- Fiscales arrestados, dinero oculto en una ambulancia y acusaciones de narcotráfico y corrupción impulsadas desde Estados Unidos han desencadenado una crisis que sacude al sistema judicial boliviano tras la detención del exfiscal general Roger Mariaca.

El exfuncionario, de 38 años, cumple seis meses de prisión preventiva en una cárcel de Potosí, en el sur del país, mientras es investigado por presunto lavado de activos, tráfico de drogas y criminalidad organizada.

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Mariaca fue capturado la semana pasada en Santa Cruz, en el este de Bolivia, durante un operativo policial que dejó además otras 13 personas detenidas, entre ellas tres fiscales.

Días antes, Estados Unidos había revocado la visa de Mariaca y de otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes señala por presuntos actos de corrupción o vínculos con el narcotráfico.

Estos son algunos de los puntos clave para comprender el alcance del caso.

Casos controvertidos

Mariaca asumió la conducción del Ministerio Público en 2024 tras ser designado por un Congreso entonces dominado por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que llevó al poder a Evo Morales (2006-2019) y posteriormente a Luis Arce (2020-2025).

Con anterioridad se desempeñó como jefe de fiscales en Santa Cruz, el departamento más afectado por el narcotráfico. Según la socióloga boliviana Luciana Jáuregui, su trayectoria estuvo marcada por diversos casos controvertidos bajo su supervisión.

Entre ellos destaca la investigación relacionada con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los fugitivos más buscados de Sudamérica.

Jáuregui sostiene que, desde su llegada a la Fiscalía General, la gestión de Mariaca adquirió un carácter más político. Como ejemplo menciona la investigación contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor del presidente Paz, quien fue detenido por un caso de presunto intento de feminicidio y por supuestos hechos de corrupción que afectarían al entorno gubernamental.

Mariaca denunció públicamente que la cancelación de su visa estadounidense constituía una forma de presión relacionada con esa investigación.

Las acusaciones de narcotráfico

Washington afirmó que Mariaca recibió sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la acción de la justicia. El exfiscal rechaza esas acusaciones.

Por su parte, el gobierno boliviano sostiene que durante su gestión la Fiscalía se transformó en una organización dedicada a actividades ilícitas.

La noche de su detención, una ambulancia fue interceptada cuando abandonaba su residencia con 300.000 dólares ocultos en su interior, según informaron las autoridades.

Las sospechas sobre Mariaca también se relacionan con la frustrada captura de Sebastián Marset en 2023. Cuando el uruguayo era objeto de una amplia operación policial, logró escapar de las autoridades.

El actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que los fiscales encargados del caso permitieron su salida del país e incluso le devolvieron bienes previamente confiscados.

Marset fue finalmente capturado en Bolivia en marzo y posteriormente expulsado a Estados Unidos. Medios locales difundieron un video de su arresto, cuya autenticidad no ha podido ser verificada por AFP, en el que presuntamente se escucha al narcotraficante afirmar: "Mariaca es mi amigo".

Cooperación con Estados Unidos

El gobierno boliviano asegura que el operativo contra Mariaca y los demás detenidos fue ejecutado por la policía nacional con apoyo de inteligencia estadounidense.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó que EEUU respalda firmemente al presidente Paz.

En la misma línea se pronunciaron los 15 miembros del Escudo de las Américas, una alianza regional enfocada en la lucha contra el crimen transnacional y respaldada por la administración de Donald Trump.

Para Jáuregui, la presión internacional se ha convertido en un factor que fortalece políticamente al gobierno de Paz.

Posible extradición

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, señaló que corresponde a Estados Unidos impulsar una eventual solicitud de extradición de Mariaca, quien también es investigado en ese país por su presunta relación con delitos vinculados al narcotráfico.

Justiniano explicó que cualquier proceso dependerá del avance de las pesquisas de las autoridades estadounidenses, aunque estimó que las investigaciones podrían acelerarse y derivar en una petición formal.

"No depende de nosotros, depende de la investigación", afirmó.

El ministro añadió que, según la información manejada por Washington, existen antecedentes sobre presuntos actos de corrupción y supuestas acciones de protección a estructuras del narcotráfico durante la gestión de Mariaca, tanto en Santa Cruz como posteriormente a nivel nacional.

Mariaca permanece en prisión preventiva después de que el Departamento de Estado lo incluyera en una lista de personas sancionadas junto con otros doce ciudadanos bolivianos y sus familiares, además de individuos de otros países latinoamericanos.

Las investigaciones apuntan a que el exfiscal general, que asumió el cargo en octubre de 2024, habría liderado una presunta red criminal enquistada en la justicia boliviana destinada a brindar protección a organizaciones de narcotráfico, entre ellas las vinculadas a Sebastián Marset.

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS