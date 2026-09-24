viernes 25  de  septiembre 2026
NARCOTRÁFICO

Guatemala extradita a EEUU a cuatro presuntos narcotraficantes

Con estas cuatro entregas, suman 24 los narcotraficantes extraditados por Guatemala a Estados Unidos en lo que va del año, según registros de las autoridades

Los presuntos narcotraficantes fueron entregados a la DEA por las autoridades del Ministerio de Gobernación de Guatemala (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Los presuntos narcotraficantes fueron entregados a la DEA por las autoridades del Ministerio de Gobernación de Guatemala (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Por Valeria Montero

CIUDAD DE GUATEMALA -- Las autoridades de Guatemala entregaron este jueves a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a cuatro presuntos narcotraficantes reclamados por su justicia para responder por cargos de tráfico internacional de drogas.

El Ministerio de Gobernación (Interior) de Guatemala informó a través de sus canales oficiales la extradición a Estados Unidos de Juan Carlos Cruz Ovalle, alias Hielero; Rudy Leonel Grijalva García, alias Caballo; Ronald Alexys Morales Guerra y Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez, alias Nacho.

Lee además
Guatemala espera adquirir otros equipos bélicos (Ejército de Guatemala)
COOPERACIÓN

Guatemala recibe las primeras armas de EEUU tras embargo de medio siglo
Gobierno de Abelardo De la Espriella argumentó que Irán tiene vínculos con grupos nracoterroristas. (Archivo)
RUPTURA

Gobierno de Colombia rompe relaciones con la República Islámica de Irán

Todos ellos permanecían recluidos en las prisiones de Mariscal Zavala y Pavoncito, en la periferia de la capital guatemalteca, hasta culminar sus trámites de entrega.

“Con estas acciones se fortalece la cooperación entre ambas naciones en la lucha contra el crimen transnacional en la región”, resaltó el Ministerio de Gobernación.

De acuerdo con la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), los cuatro sujetos fueron detenidos en distintas fechas en territorio guatemalteco a petición de las autoridades estadounidenses.

*Cruz Ovalle, alias Hielero, fue detenido el 7 de abril de 2020 en la ciudad de Tecún Umán, en la provincia suroeste de San Marcos, fronteriza con México.

Según la investigación, integraba una organización internacional que opera en toda América, en la que actuaba como coordinador para la recepción de cargamentos de cocaína en suelo guatemalteco y su posterior traslado a México con destino final Estados Unidos.

*Grijalva García, alias Caballo, fue capturado el 10 de marzo de 2022 en San Marcos,

*Morales Guerra el 20 de febrero de 2026 en la provincia norteña de Petén.

*Velasco Gómez, alias Nacho, fue capturado en mayo de 2026 también en San Marcos y en junio accedió a ser entregado a la justicia estadounidense.

La entrega de los extraditados se realizó en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicadas en la capital del país centroamericano, mediante un operativo conjunto coordinado por el Grupo Élite del Sistema Penitenciario y unidades especializadas de la Policía Nacional Civil.

Con estas cuatro entregas, suman 24 los narcotraficantes extraditados por Guatemala a Estados Unidos en lo que va del año, según registros de las autoridades.

FUENTE: Con información de EFE/Prensa Libre

Temas
Te puede interesar

Trump pide a la Corte Suprema reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países

El turismo en Cuba sigue en picada tras un agosto con apenas 30.490 visitantes

Zelenski denuncia ante la ONU que Rusia recluta cubanos para combatir en la guerra de Ucrania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.
COLOMBIA

De la Espriella confirma: integrante de disidencia de las FARC se entrega para evitar ser abatida

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.
DIPLOMACIA

Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

La primera dama de China, Peng Liyuan; el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, posan antes de una cena de Estado en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 24 de septiembre de 2026.
AGENDA BILATERAL

Trump y Melania reciben a Xi Jinping y a su esposa en la Casa Blanca para cena de Estado

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
NARCOTRÁFICO

La Fiscalía de Nueva York rechaza la libertad de Cilia Flores por riesgo de fuga

Francisco Ivan Mendiola, de 31 años.
TIROTEO

Identifican y acusan al presunto hombre que abrió fuego en una terminal del Aeropuerto de Miami

Te puede interesar

La primera dama de China, Peng Liyuan; el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, posan antes de una cena de Estado en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 24 de septiembre de 2026.
AGENDA BILATERAL

Trump y Melania reciben a Xi Jinping y a su esposa en la Casa Blanca para cena de Estado

Por Julián Varela
Imagen publicada por el Departamento de Defensa muestra al Comando Norte de Estados Unidos y al Comando de Transporte de Estados Unidos apoyando los vuelos de deportación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante transporte aéreo militar, en Fort Bliss, Texas.
Migración

Trump pide a la Corte Suprema reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países

Imagen referencial
SANCIONES

Florida exige acelerar revisión y retirada de libros en escuelas públicas

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Tasas hipotecarias en Florida suben al 6,20% en el segundo trimestre, según WalletHub

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.
DIPLOMACIA

Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca