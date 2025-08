Cuba colapsa entre nuevos apagones y calor sofocante

La compañía informó por la madrugada en su página de Facebook que una falla de cuatro subestaciones dejó "sin servicio a varias zonas en casi todos los municipios de la capital", de 2,1 millones de habitantes.

El corte de electricidad interrumpió el sueño de muchos habaneros que tuvieron que salir a los balcones o subir sillas a la azotea para poder soportar el fuerte calor del verano.

"Uno necesita dormir un poco y los niños están dando gritos del calor y los mosquitos", protestó en Facebook una usuaria que vive en el populoso municipio de Arroyo Naranjo.

La Habana - Cuba - Apagones/AFP El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024. AFP

"Deterioro"

Cuba sufre una fuerte crisis de generación de electricidad por el mal estado en que se encuentran sus plantas termoeléctricas, por falta de combustible y también por el deterioro de la red eléctrica del país.

La falta de corriente eléctrica afecta además los servicios de suministro de agua potable y gas.

Entre octubre y marzo, Cuba enfrentó cuatro cortes generalizados de electricidad, algunos por varios días.

El lunes, el servicio se empezó a restablecer unas horas después del corte en casi todos los municipios, con prioridad en "las principales fuentes de abasto de agua y hospitales" y los centros de interés socioeconómico, indicó la empresa.

La compañía de electricidad prevé para la jornada una demanda máxima de 3.700 MW y pronostica que a la hora pico, de mayor consumo, van a faltar 1.862 MW.

Cubanos-protesta-apagón Mujeres salen a las calles cacerola en mano a protestar contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel exigiendo el restablecimiento de la luz. AFP

"Descontento social"

Este nuevo apagón agrava el descontento social. En los últimos meses, se han multiplicado las protestas en distintas provincias, especialmente en comunidades donde los apagones superan las 20 horas diarias. El mal estado de las termoeléctricas, la escasez de combustible y el colapso de la red eléctrica nacional son los factores que alimentan una crisis energética cada vez más insostenible.

Frente al creciente descontento, el régimen cubano ha respondido con detenciones arbitrarias y mayor vigilancia en barrios donde se han producido cacerolazos y manifestaciones espontáneas. Mientras tanto, apuesta por un plan de generación solar que contempla 51 parques fotovoltaicos —24 de los cuales ya han sido instalados con tecnología china—, con metas de finalización en 2025.

Sin embargo, para muchos cubanos, las promesas oficiales llegan tarde. "Estamos agotados. No hay luz, no hay agua, no hay gas. Y cuando protestamos, nos reprimen", dijo un residente de Santiago de Cuba, donde también se han registrado protestas nocturnas en las últimas semanas.

Este nuevo apagón vuelve a encender la tensión entre una ciudadanía harta de la ineficiencia del régimen y un aparato estatal incapaz de garantizar lo básico.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA