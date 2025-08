Lina Luaces dice que antes del Miss Universe Cuba 2025 se sentía incomprendida

“Nunca me sentí suficiente para nadie… Siempre me sentí incomprendida y malinterpretada”, escribió Lina, quien a sus 22 años ha crecido bajo la mirada del público como hija de la presentadora Lili Estefan y sobrina de los reconocidos músicos Gloria y Emilio Estefan.

A través de sus redes, Luaces explicó que el certamen fue para ella mucho más que una competencia de belleza: “Miss Universe Cuba no solo me dio una corona, me dio propósito. Por primera vez, la gente me vio con los ojos del alma”.

Nacionalidad

Sus declaraciones se producen en medio de la controversia sobre su nacionalidad y su decisión de representar a Cuba en lugar de participar en certámenes de Estados Unidos. En sus propias palabras, Lina respondió: “No me siento americana. Me crié entre cubanos, en una casa donde el español, la música y los valores de mi familia eran todo. Cuba está en mi sangre”.

También dejó un mensaje de empoderamiento que ha sido ampliamente compartido: “La belleza no está en una cintura delgada ni en una piel sin marcas. Está en tener el valor de ser tú, aunque eso incomode a los demás”.

Tras su victoria en el certamen nacional celebrado en Hialeah, Florida, Lina se prepara ahora para representar a Cuba en el Miss Universo 2025, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia. Su participación marca la continuidad del regreso de Cuba al concurso internacional, tras más de cinco décadas de ausencia.