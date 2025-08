Muere monseñor Mario Moronta, el obispo que se convirtió en férreo opositor al régimen de Maduro

"Hoy, en la memoria de San Juan María Vianney, padre de los sacerdotes, despedimos con profundo dolor a un hombre grande y luchador, pastor entregado y testigo fiel del Evangelio. Que el Señor lo reciba en su reino eterno, y que María Santísima mire con ternura el amor que siempre tuvo por sus hijos", aseveró Porras.

Embed View this post on Instagram A post shared by Cardenal Baltazar Porras Cardozo | Cuenta Oficial (@cardenalbaltazarporras)

Horas más tarde, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó su "profundo dolor y sentidas condolencias" por la partida al descanso eterno de Moronta, quien se encontraba delicado de salud desde hace varias semanas.

La CEV destacó el liderazgo y la "cercanía pastoral" del eclesiástico, quien ejerció su ministerio episcopal en la Diócesis de San Cristóbal durante 25 años, hasta noviembre de 2024, marcando "la vida de innumerables personas".

"Mons. Moronta, un incansable pastor al servicio de la Iglesia en Venezuela, dejó una huella imborrable por su dedicación, su firme defensa de los valores evangélicos y su compromiso fiel con el pueblo tachirense y venezolano", manifestó la CEV, al unirse "en la fe y la esperanza" de "todos los que hoy lloran su partida".

Embed

Luto para Venezuela

Su ida al encuentro del señor cubrió de luto a toda Venezuela. A través de las redes sociales distintas personalidades de la política, cultura y gremios del país expresaron intensa consternación.

La líder opositora María Corina Machado describió al obispo emérito como "un hombre de fe inquebrantable, inteligente y bondadoso, pastor incansable" del estado Táchira. "Su legado de servicio, amor y compromiso con los más vulnerables vivirá por siempre en nuestros corazones. Mis más sentidas condolencias a su familia, a la Diócesis de San Cristóbal y a todos los tachirenses que hoy lamentan su partida. Que Dios lo reciba en su gloria y nos dé la fortaleza para seguir su ejemplo", escribió en un post de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1952413257035116660?t=Zk8e3FRBQaK-Yu0rexKhww&s=35&partner=&hide_thread=false Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Monseñor Mario Moronta. Un hombre de fe inquebrantable, inteligente y bondadoso, pastor incansable de nuestro estado Táchira. Su legado de servicio, amor y compromiso con los más vulnerables vivirá por… pic.twitter.com/ruQWMhGC4u — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 4, 2025

El exgobernador de Táchira, el opositor César Pérez Vivas, resaltó el legado que dejó el servicio pastoral de Moronta en la entidad andina. "Su presencia y su obra deja una profunda huella en nuestra sociedad. En múltiples oportunidades compartimos angustias, preocupaciones, diálogos, encuentros y eventos de nuestra vida tachirense y venezolana", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CesarPerezVivas/status/1952347778836820006?t=ktwoc_Di9eWgwCCT_6rQCw&s=35&partner=&hide_thread=false Lamento profundamente el fallecimiento, en este día, de Monseñor Mario MORONTA, V obispo de la diócesis de San Cristóbal. Su presencia y su obra deja una profunda huella en nuestra sociedad. En múltiples oportunidades compartimos angustias, preocupaciones, diálogos, encuentros y… pic.twitter.com/at6sbCnadN — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) August 4, 2025

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela lamentó "profundamente" el deceso de Moronta y extendió sus condolencia a familiares, la Iglesia venezolana y "todos los fieles que hoy lo recuerdan con afecto".

"Por más de 25 años sirvió con dedicación a su comunidad y fue una voz que abogó por la solidaridad, el respeto y la inclusión de todos los sectores en temas humanitarios", subrayó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usembassyve/status/1952435481213337807?t=OmKFWeXDcohEmCjk8JiXHg&s=35&partner=&hide_thread=false Lamentamos profundamente el fallecimiento de monseñor Mario Moronta, obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal. La Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela extiende sus condolencias a sus familiares, a la Conferencia Episcopal Venezolana y a todos los fieles que hoy lo… — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) August 4, 2025

De la cercanía a Chávez al repudio de Maduro

Monseñor Moronta fue conocido por la controversial amistad que mantuvo con Hugo Chávez, llegando incluso a respaldar la ruptura el intento de golpe de Estado con el que pretendió llegar al poder.

La cercanía entre Moronta y Chávez se mantuvo hasta su muerte. El obispo llegó a administrar en público, el 12 de julio de 2011, la unción de los enfermos al entonces presidente, durante una fuerte recaída en su lucha contra el cáncer, que terminaría cabando con su vida el 5 de marzo de 2013.

"Es la unción de los enfermos, antes se llamaba la extremaunción (...) no hay que asustarse, esto es para que el enfermo tenga fortaleza física, pero sobre todo espiritual, esto requiere una preparación espiritual y se le da a quien ha recibido esa preparación", expresó Moronta en la misa televisada, según publicó ACI Prensa.

Tras su muerte, el obispo ofició las ceremonias fúnebres de Chávez.

Años después, su relación con el chavismo daría un vuelco de 180°, al convertirse uno de los más férreos opositores al régimen de Nicolás Maduro, denunciando públicamente las violacones de derechos humanos, la persecución y la represión en contra de miles de venezolanos, especialmente, de los jóvenes acusados de "terroristas" por la Fiscalía chavista.

"Un verdadero católico no persigue a sus hermanos porque piensen de manera diversa, inventando narrativas que no se corresponden a la realidad. Muchos de los jóvenes que han sido puesto presos no son terroristas", expresó el obispo el 6 de agosto de 2024 durante la misa de celebración de los 414 años del Santo Cristo de La Grita, frente al gobernador chavista Freddy Bernal, jefes militares y una multitud de feligreses, que estalló en aplausos, pese a la brutal represión que había desatado la dictadura chavista tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

"El evangelio es muy claro cuando afirma que seremos juzgado por el amor, manifestado a través de nuestros actos. A la vez, lo que se haga a un hermano se le está haciendo a Cristo. Ya basta", concluyó monseñor, quien desde ese momento se ganó una declaración de "persona no grata" en las instalaciones militares del estado andino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/andrescatholic/status/1952361851460657480?t=IYw8DscGXjLRZ1gZhmZkCg&s=35&partner=&hide_thread=false Este era Mons. Mario Moronta.



Pocos días después de las elecciones del 28 de julio, cuando la persecución estaba en su punto máximo, recordó con valentía a los jóvenes presos injustamente.



Gran pérdida para la Iglesia y para Venezuela. pic.twitter.com/9j1Xs2XUyW — Andrés I. Henríquez (@andrescatholic) August 4, 2025

Trayectoría del obispo emérito Mario Moronta

Nacido el 10 de febrero de 1949 en Caracas, monseñor Moronta dedicó su vida al servicio de la Iglesia. Fue ordenado sacerdote el 19 de abril de 1975, incardinándose en la Diócesis de Los Teques, donde ejerció múltiples cargos pastorales y formativos.

El 2 de abril de 1990, el Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de Caracas, cargo para el cual fue ordenado obispo el 27 de mayo de ese mismo año. Posteriormente, en 1995, fue designado III Obispo de Los Teques, y en 1999 asumió como V Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, donde ejerció su ministerio hasta noviembre de 2024, cuando pasó a retiro como obispo emérito. Sin embargo, se mantuvo como Primer Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.

Su labor pastoral se distinguió por un profundo compromiso con la evangelización, la doctrina y el acompañamiento de las comunidades. En 2007, convocó el segundo Sínodo Diocesano de San Cristóbal bajo el lema “La Iglesia del Táchira se renueva en espíritu y verdad”. Además, en 2009 fue designado por el Papa Benedicto XVI como miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuya función es vigilar la doctrina católica en el mundo.

FUENTE: Con información de CEV / ACI Prensa / Redes Sociales / Redacción