El cubano Manuel Rodriguez-Saenz encarna a un adicto en "Anna Pigeon"

Manuel Rodriguez-Saenz interpreta a uno de los personajes más complejos de su carrera en Anna Pigeon. Cortesía/ H+M Communications

MIAMI.- La primera temporada de Anna Pigeon llegó a su desenlace por USA Network. Inspirada en la saga de novelas homónimas de Nevada Barr, la serie nos presenta a Anna Pigeon (Tracy Spiridakos), una directora de escena de teatro en New York cuya vida es sacudida luego de que su esposo es asesinado durante un robo en su hogar.







Traumatizada e intentando lidiar con el duelo, Anna se muda al Parque Nacional Glaciar (en Montana) para trabajar de guardabosques. Compartiendo con una serie de personajes excéntricos e intentando huir de su pasado, nuestra protagonista deberá enfrentarse una vez más a la violencia, pero esta vez para impartir justicia.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor cubanocanadiense Manuel Rodriguez-Saenz, quien da vida a Manny, un adicto en recuperación que intenta rehacer su vida trabajando como guardabosques en Anna Pigeon. Manuel nos contó cómo ha sido su trayectoria desde la escuela de la Habana y el proceso de adaptación al mercado anglo, cómo las herramientas del teatro clown lo han ayudado a expresarse mejor sin importar el idioma, los retos de encarnar a Manny y las experiencias personales cercanas que ha tenido con adictos que lo ayudaron a entender mejor la psicología de su personaje.

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