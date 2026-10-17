sábado 17  de  octubre 2026
TELEVISIÓN

El cubano Manuel Rodriguez-Saenz encarna a un adicto en "Anna Pigeon"

Entrevista al actor Manuel Rodriguez-Saenz por su participación en Anna Pigeon, la nueva serie de USA Network basada en la exitosa saga de novelas de misterio de la escritora Nevada Barr

Manuel Rodriguez-Saenz interpreta a uno de los personajes más complejos de su carrera en Anna Pigeon.&nbsp;

Manuel Rodriguez-Saenz interpreta a uno de los personajes más complejos de su carrera en Anna Pigeon. 

Cortesía/ H+M Communications
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

MIAMI.- La primera temporada de Anna Pigeon llegó a su desenlace por USA Network. Inspirada en la saga de novelas homónimas de Nevada Barr, la serie nos presenta a Anna Pigeon (Tracy Spiridakos), una directora de escena de teatro en New York cuya vida es sacudida luego de que su esposo es asesinado durante un robo en su hogar.

Traumatizada e intentando lidiar con el duelo, Anna se muda al Parque Nacional Glaciar (en Montana) para trabajar de guardabosques. Compartiendo con una serie de personajes excéntricos e intentando huir de su pasado, nuestra protagonista deberá enfrentarse una vez más a la violencia, pero esta vez para impartir justicia.

Lee además
La actriz Julianne Moore en una escena de la película The Debut, de Jesse Eisenberg, que abre la edición 2026 del festival de cine GEMS.
PROGRAMACIÓN

GEMS 2026 lleva a Miami 50 películas y grandes figuras del cine internacional
Póster promocional de la serie documental Operación Cisne Negro.  
PLATAFORMAS

Nueva serie documental de ViX reconstruye la fuga y recaptura del Chapo Guzmán

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor cubanocanadiense Manuel Rodriguez-Saenz, quien da vida a Manny, un adicto en recuperación que intenta rehacer su vida trabajando como guardabosques en Anna Pigeon. Manuel nos contó cómo ha sido su trayectoria desde la escuela de la Habana y el proceso de adaptación al mercado anglo, cómo las herramientas del teatro clown lo han ayudado a expresarse mejor sin importar el idioma, los retos de encarnar a Manny y las experiencias personales cercanas que ha tenido con adictos que lo ayudaron a entender mejor la psicología de su personaje.

Temas
Te puede interesar

Serie inspirada en Timbiriche estrena con trama marcada por polémica y reclamos

Rastrillo 305 reúne a Miami para apoyar la educación de niños y jóvenes

Pancho Céspedes habla de desmayo en concierto en México: "Fue bastante trágico"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
POLÍTICA

¿Qué pasa con el conflicto de Ucrania-Rusia y el rol de Estados Unidos?

El dictador Raúl Castro (centro vestido de verde olivo) y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (izquierda) asisten a un mitin del Primero de Mayo en La Habana para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 2026. El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, les indica con la mano derecha hacia dónde deben drigirse.
CUBA

Cuerpos represivos y burguesía castrista, destino de combustible importado desde EEUU

La cinta policial bloquea el acceso a la Escuela Primaria Silver Rail un día después de un tiroteo en la escuela en Bend, Oregon, el 16 de octubre de 2026.
EEUU

Autor de tiroteo en Oregón que mató a cuatro personas, parecía solitario y retraído, afirman vecinos

La llamada Madre de todas las bombas (MOAB), el mayor misil no nuclear del arsenal del Pentágono conocido. (Inteligencia Artificial).
GUERRA

Trump descarta armas nucleares y despliegue de tropas en Irán, pero no excluye uso de la bomba MOAB

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona tras la conclusión de un partido ante el Columbus Crew, el 1 de agosto de 2026.
FÚTBOL

Con varios homenajes en el horizonte, Messi mantiene la mira en los playoffs de la MLS

Te puede interesar

El dictador Raúl Castro (centro vestido de verde olivo) y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (izquierda) asisten a un mitin del Primero de Mayo en La Habana para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 2026. El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, les indica con la mano derecha hacia dónde deben drigirse.
CUBA

Cuerpos represivos y burguesía castrista, destino de combustible importado desde EEUU

Por IVÁN GARCÍA
El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
Economía

Trump suspende temporalmente sanciones del Congreso contra Rusia por "interés nacional"

La representante federal por Minnesota, la demócrata radical musulmana, Ilhan Omar.
ANÁLISIS

Investigan a Ilhan Omar por presunto fraude migratorio y un inusual incremento patrimonial

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
POLÍTICA

¿Qué pasa con el conflicto de Ucrania-Rusia y el rol de Estados Unidos?

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez