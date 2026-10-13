martes 13  de  octubre 2026
COLOMBIA

De la Espriella advierte que no tolerará violencia en el paro nacional

Sobre el Decreto de Protesta Social, el Jefe de Estado aseguró que no va a dar espacio a "quien destruye y hace terrorismo urbano"

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos&nbsp;

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" 

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió en referencia al paro nacional convocado por la oposición que "quien pretenda incendiar" el país con protestas violentas se va a topar con su "determinación".

En una intervención televisada, el presidente aseguró que la protesta pacífica es una "garantía constitucional", pero que este derecho "no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia".

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"Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley", aseguró refiriéndose a la protesta convocada para el miércoles, pero poco después de referirse al nuevo Decreto de Protesta Social, que reduce el ámbito de lo tolerado en manifestaciones.

Además, acusó a los convocantes, entre quienes se encuentran sindicatos y grupos políticos opositores, de buscar "causar el caos" y "desestabilizar el Gobierno".

"Son los mismos que dejaron al país quebrado, a puertas de un apagón, con la salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados", afirmó el mandatario.

"Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad. Y si pretenden incendiar a Colombia, se van a encontrar con la determinación del Tigre (apodo con el que se refiere a sí mismo) y su Gobierno para hacer lo que en derecho corresponde, que es defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos", afirmó.

Sobre el Decreto de Protesta Social, que ha generado controversia en el país aún antes de su presentación —prevista para esta semana—, De la Espriella aseguró que no va a dar espacio a "quien destruye y hace terrorismo urbano".

"Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio (servicio de autobús urbano) convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal", apuntó el presidente.

De la Espriella también se alegró de la próxima tramitación del polémico Decreto Antiterrorista que su Gobierno lleva esta semana al parlamento y que, entre otras cuestiones, crea "un registro de organizaciones terroristas", permite congelar bienes y endurece los ataques a la Fuerza pública.

"Necesitamos una vacuna (contra los grupos armados) y esa vacuna es el estatuto antiterrorista", zanjó el presidente.

Añadió que su "ofensiva" contra las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes y otros grupos criminales está dando resultado y aseguró que, en los dos meses que lleva en la Presidencia, el país ha incautado 125 toneladas de cocaína, 60 de marihuana, 1,092 kilos de heroína y 3,456 armas de fuego.

Además, ha detenido a 876 presuntos integrantes de estos grupos y ha matado a otros 70 en distintas operaciones.

Frente a quienes dudan de su fórmula de mano dura, quienes cuestionan posibles excesos y violaciones de derechos humanos, De la Espriella sentenció: "Quienes se quejan de la aplicación de la ley a los bandidos no son más que sus cómplices digitales y de opinión".

FUENTE: Con información de EFE

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