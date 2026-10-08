jueves 8  de  octubre 2026
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Colombia replantea austeridad para funcionarios de gobierno

La administración de De La Espriella busca blindar garantizar que la ejecución presupuestal se reoriente hacia las prioridades económicas del país

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos&nbsp;

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" 

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

BOGOTÁ.- El Gobierno nacional de Colombia, bajo la directriz del presidente Abelardo De La Espriella, expidió una rigurosa circular de austeridad dirigida a todos los ministerios y departamentos administrativos para recortar drásticamente el gasto público del Ejecutivo.

La medida impone severas restricciones a los desplazamientos de servidores públicos, exige el uso de las tarifas aéreas más económicas y prohíbe de forma tajante destinar presupuesto estatal a campañas de comunicación que busquen exaltar la imagen de funcionarios, reseña Revista Semana.

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La disposición presidencial establece que todas las entidades del Estado deberán priorizar las plataformas virtuales para la realización de reuniones, mesas de trabajo y eventos institucionales, limitando las comisiones presenciales a casos estrictamente indispensables.

En relación con las misiones diplomáticas o técnicas al extranjero, los desplazamientos requerirán la aprobación previa de la Jefatura de Despacho Presidencial y deberán justificar de forma detallada su relación directa con los objetivos estratégicos del país.

En materia de pauta e imagen gubernamental, la directiva prohíbe de manera explícita cualquier gasto en publicidad que tenga por objeto la autopromoción, el enaltecimiento personal o la denigración de funcionarios. Asimismo, la normativa ordena suspender la adquisición de material promocional como agendas, almanaques, libretas, esferos, publicaciones impresas suntuarias y otros enseres institucionales de autopromoción, como parte del plan de contención de costos.

Con esta decisión, la administración de De La Espriella busca blindar el erario de erogaciones superfluas y garantizar que la ejecución presupuestal se reoriente hacia las prioridades económicas de la nación.

El documento advierte a los jefes de carteras y directores de entidades que el incumplimiento de estas pautas de austeridad o el control deficiente en la ejecución de viáticos podrá acarrear responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales ante los organismos de control.

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