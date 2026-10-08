Presidente de Colombia se compromete a "cazar" a responsables del asesinato de Miguel Uribe Trubay

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla junto a una imagen del asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay que fue homenajeado este 7 de octubre de 2026

BOGOTÁ. - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella , se comprometió a "cazar" a "todos" los autores , materiales e intelectuales, del asesinato del senador conservador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025 durante un acto político en las afueras de Bogotá.

De la Espriella hizo estas declaraciones durante un acto de apertura del Centro de Liderazgo Valiente que lleva el nombre de este político tiroteado en una plaza del barrio Modelia, con 39 años de edad

Durante el acto en el cual estuvo presente el padre Miguel Uribe y otros familiares del jóven político. el mandatario colombiano apuntó hacia las posibles responsabilidades de la oposición de izquierdas.

"Los voy a cazar uno a uno", aseguró el presidente en referencia a "quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay", un político en ascenso que estaba a punto de postularse como candidato oficial por el Partido para presidente del país.

Resolver el asesinato

De la Espriella aseguró que es un asunto de "importancia nacional" resolver quién está detrás de la muerte del político, una vez que ya se ha detenido a quien "apretó el gatillo".

Argumentó que las críticas que enfiló el anterior presidente izquierdista Gustavo Petro, fueron "la orden". pues su muerte, añadió, "servía al régimen que él denunciaba". Y subrayó que de haberse podido presente, Uribe Turbay "hubiese sido un gran presidente".

Miguel Uribe, nuevo embajador

Durante el acto, de la Espriella también anunció la designación de Miguel Uribe, padre del homenajeado, como nuevo embajador de Colombia en Reino Unido.

El mandatario, al que le fue otorgado el premio al Líder Valiente 2026 durante el acto, propuso dar el nombre de Miguel Uribe Turbay a una plaza en Colombia.

La muerte del senador, nieto del expresidente liberal Julio César Turbay (1978-1982), se convirtió en un símbolo de la reciente violencia política en Colombia, agravada en la pasada campaña electoral para una jornada en la que de la Espriella resultó triunfador

FUENTE: Con información de EFE