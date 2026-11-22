"En el Gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la Constitución a través de la fuerza de las armas de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública”, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, al presentar su cúpula militar el 20 de agosto de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

BOGOTÁ.- Las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia abatieron a cinco integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante un operativo en Dagua, departamento del Valle del Cauca. El presidente Abelardo De la Espriella ordenó mantener la ofensiva contra esta guerrilla, mientras que otro ataque del grupo armado en Cesar dejó un militar muerto y doce heridos.

La operación Neptuno se desarrolló contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez. Según De la Espriella, los cinco fallecidos pertenecían a una estructura dirigida por alias "Bertha", por quien se ofrece una recompensa de hasta 787 millones de pesos.

El mandatario aseguró que el operativo permitió eliminar al 25% de los integrantes de esa estructura y afectar directamente su capacidad armada.

Durante la intervención, las autoridades incautaron seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos.

A este grupo se le atribuyen 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y diez atentados. También es señalado por la quema de seis tractocamiones en la carretera Loboguerrero-Buenaventura y por afectar a más de 300 familias de Dagua.

De la Espriella descarta detener las operaciones

El presidente afirmó que la operación se suma a la neutralización de alias "Marcos Pacífico", identificado como cabecilla militar del Frente de Guerra Suroccidental. Sostuvo que los golpes buscan debilitar el mando del ELN, frenar su expansión en el Valle del Cauca y el Pacífico, y proteger el corredor entre Buenaventura y Cali.

"Mi orden es clara: mantener la ofensiva, recuperar el control territorial y acabar con las estructuras narcoterroristas que amenazan a nuestros campesinos, comerciantes y transportadores", declaró.

De la Espriella también advirtió de que no habrá territorios vedados para la Fuerza Pública y aseguró que las operaciones continuarán. Según indicó, las autoridades han realizado diez bombardeos estratégicos, a un ritmo de uno por semana.

El mandatario felicitó a los militares y policías que participaron en el operativo e instó a los integrantes de los grupos armados a abandonar las armas y entregarse a la Justicia.

"Solo les quedan dos caminos: someterse a la Justicia y salvar su vida o quedarse esperando los siguientes bombardeos que no van a parar", advirtió.

Asimismo, el Ejército informó de un ataque contra sus tropas en La Jagua de Ibirico, departamento de Cesar, alrededor de las 23:00 horas del sábado.

La acción, perpetrada con dispositivos explosivos improvisados, causó la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y dejó otros doce militares heridos.

"Como consecuencia de esta acción criminal fue asesinado nuestro soldado Estivinson José Epieyú Pushaina y 12 militares más resultaron heridos, quienes reciben atención médica en diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento", informó la Décima Brigada, unidad orgánica de la Primera División del Ejército.

FUENTE: Con información de Europa Press