Denuncian hostigamiento del régimen cubano a directora de Amanecer Habanero

La citación, que habría sido entregada por un oficial identificado como el "mayo Leo", sería para las 8:00 a.m. en la estación de Playa, en la calle 110, entre la 3ra y 3ra A, en La Habana.

"No firmé y le dije que tampoco iré a ese encuentro. Me dijo que con que leyera era suficiente, y que si no asistía, ya sabría las consecuencias", indicó la periodista, reseñada en un comunicado de prensa del ICLEP.

Condena represión del régimen

El instituto, además, condenó este nuevo episodio de intimidación en contra de una de sus periodistas. A su juicio, esto forma parte de la "sistemática represión que el régimen cubano ejerce contra aquellos que se niegan a someterse al discurso oficial y optan por dar voz a los silenciados".

"Rechazamos categóricamente este tipo de actos coercitivos, que violan tanto los derechos fundamentales de la periodista como los principios internacionales sobre libertad de expresión y prensa", expresó en el comunicado.

Exigió, igualmente, el cese inmediato del acoso a la directora de Amanecer Habanero, Yunia Figueredo, y a todos los periodistas vinculados a la red de medios comunitarios del instituto.

"Reiteramos que el ICLEP no claudicará en su compromiso con el periodismo libre, ciudadano y sin censura", aseveró.

Embed

FUENTE: Con información de comunicado de prensa