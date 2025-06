Régimen de Cuba se prepara para evacuar a su personal diplomático de Irán; se suma a otros países de la región

Así lo informó este martes, 17 de junio, el medio argentino Infobae en un reportaje, en el que otros gobiernos, como los de Argentina, Chile, México, Brasil, Bolivia y Uruguay, habrían evacuado también a su personal ante la fuerte ofensiva israelí contra Teherán.

A Cuba se uniría también la dictadura de Nicaragua, que, pese a los fuertes vínculos ideológicos que unen a sus gobernantes, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, con el líder religioso Alí Jamenei, habrían optado por retirar a los funcionarios y sus familias que cumplían tareas en Irán.

Sin confirmación oficial de Cuba

Hasta el momento no existe una confirmación oficial del retiro del personal diplomático cubano de Irán. Sin embargo, el Diario de Cuba indicó que, de hacerse efectiva la decisión, el embajador cubano, Jorge F. Lefebre Nicolás; la ministra consejera, Lourdes A. Marrero Oro; y el consejero y jefe de la Sección Consular, Alejandro R. Fuentes Febles, principales funcionarios diplomáticos de La Habana en Irán, tendrían que salir por carretera de la capital con sus familiares, debido a la interrupción del tráfico aéreo comercial.

Los ayatolás han reconocido públicamente que no pueden garantizar la seguridad del cuerpo diplomático en Teherán en medio del fuerte enfrentamiento militar con Israel, que ha mermado sus defensas.

"Israel agrede a Irán, a más de 2.000 kilómetros, bajo el falso pretexto de autodefensa. El régimen sionista ataca a civiles y prensa iraníes, burlándose de los principios de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional. Con doble rasero, sus cómplices y aliados callan y apoyan este nuevo crimen", escribió en X el canciller de la dictadura castrista, Bruno Rodríguez, el martes.

Este pronunciamiento se suma al hecho del pasado 13 de junio por la Cancillería cubana, en el que afirmó que "Estados Unidos e Israel tendrán que responder por las consecuencias de una guerra injustificada contra Irán".

"La política agresiva del Estado de Israel y sus actos repudiables e irresponsables son solo posibles por el respaldo militar, financiero, logístico y político que le garantiza el gobierno de los Estados Unidos, poniendo en aún mayor peligro la estabilidad y la seguridad regional e internacional, con consecuencias imprevisibles para la Humanidad", reza el comunicado en el que la dictadura cubana se solidariza con el régimen de los ayatolás.

Con doble rasero, sus cómplices y aliados callan y apoyan este nuevo crimen. pic.twitter.com/Ztd4p28ivU — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 17, 2025

La UE repatria a ciudadanos en Medio Oriente

La Unión Europea (UE), por su parte, informó este miércoles que contribuyó a la repatriación de unos 400 ciudadanos atrapados en Oriente Próximo por la crisis desatada por los ataques cruzados entre Israel e Irán.

"Los vuelos tuvieron lugar hace ya dos días, comenzaron el 16 de junio, y hasta ahora se calcula que más de 400 ciudadanos de la UE han sido repatriados a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE", detalló la portavoz de Gestión de Crisis, Eva Hrncirova, en rueda de prensa desde Bruselas, reseñada por Europa Press.

El Ejecutivo europeo confirmó que Eslovaquia, Lituania, Grecia y Polonia activaron el Mecanismo de Protección Civil de la UE, con el que la UE coordina la ayuda para operaciones de rescate.

Asimismo, señaló que "las autoridades iraníes han advertido de la prohibición categórica de hacer fotos o grabaciones en cualquier lugar público, en particular de todos aquellos lugares que hayan recibido impactos o hayan sido atacados" por Israel. "Les rogamos encarecidamente que cumplan con estas directrices, ya que en caso contrario se expondrían a ser arrestados", precisó en un mensaje en X.

En este caso, la UE cofinanció hasta el 75% del gasto de transporte de estas operaciones, en coordinación con Jordania y Egipto, desde donde han sido evacuados los ciudadanos europeos.

Plan de evacuación de España

Desde el Ministerio de Exteriores español indicaron que existe "un plan de evacuación actualizado y listo"; sin embargo, no aclararon si figuran españoles entre los europeos evacuados. "Por razones de seguridad no damos detalles de una evacuación hasta que no se haya puesto en marcha y completado con éxito", añadió fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel Albares.

Según las fuentes consultadas, en el Registro de Matrícula Consular de la Embajada en Teherán figuran un total de 142 residentes y diez no residentes. Aunque esta cifra podría no ser exacta, ya que algunos españoles podrían haber abandonado el país pero no haberlo comunicado a la legación diplomática.

"La Embajada está en permanente contacto con la colonia española", aseguraron las fuentes.

Movilización de China y Rusia

La movilización para acometer estos procesos de evacuación es generalizada. Los gobiernos de China y Rusia también confirmaron el inicio del traslado de sus ciudadanos desde Irán e Israel.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, detalló que 791 ciudadanos chinos "han sido trasladados de Irán a zonas seguras", a los que se suman "más de mil que están a punto de ser trasladados". "Algunos ciudadanos chinos han sido evacuados de forma segura de Israel", agregó.

Asimismo, hicieron hincapié en que las autoridades del gigante asiático "no han recibido hasta ahora información alguna sobre ciudadanos chinos heridos o muertos" a causa de los intercambios de ataques entre Israel e Irán, tal y como reportó el diario chino The Paper.

Por su parte, el embajador ruso en Tel Aviv, Anatoli Viktorov, anunció la evacuación de los familiares del personal de la Embajada, en una entrevista en la que adelantó que, si la situación empeora, Moscú no descarta reubicar a todos los trabajadores como medida de prevención.

FUENTE: Con información de Infobae / Diaro de Cuba / Europa Press