Denuncian que régimen de Maduro oculta información sobre opositor Juan Pablo Guanipa

CARACAS. - La familia del opositor Juan Pablo Guanipa, cercano colaborador de la líder María Corina Machado, denunció que aún no tiene ninguna información sobre su situación tras ser detenido el pasado 23 de mayo.

Este jueves 12 de junio se cumplieron 20 días de la detención arbitraria del dirigente de Primero Justicia, exparlamentario y exgobernador del estado Zulia. "20 días en los que no hemos podido verlo ni saber cómo está. 20 días en los que no ha tenido acceso a sus medicamentos. Durante este tiempo, no ha habido una sola comunicación oficial por parte del Estado venezolano (régimen) que nos diga dónde está ni en qué condiciones se encuentra", señaló Ramón Guanipa, hijo del político a través de sus redes sociales.