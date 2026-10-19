lunes 19  de  octubre 2026
Tragedia

Derrumbe en mina de oro ilegal deja nueve muertos y una decena de desaparecidos en Colombia

"Varias personas están sepultadas, el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos", dijo Álex González, secretario de paz y seguridad de Nariño

Minería de oro artesanal. Imagen referencial.

Minería de oro artesanal. Imagen referencial.

AFP
Por Santiago Perales

BOGOTÁ — Al menos nueve personas han muerto y más de una decena se encuentran desaparecidas, es el saldo de víctimas tras el deslizamiento de tierra en una mina de oro ilegal en el suroeste de Colombia, en una zona de difícil acceso controlada por grupos armados, informaron las autoridades locales el lunes.

La minería ilegal es una de las principales fuentes de financiamiento de los poderosos grupos armados presentes en Nariño, región fronteriza con Ecuador.

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En las minas informales, los trabajadores suelen operar bajo deficientes medidas de seguridad.

"Varias personas están sepultadas (...) el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos", dijo Álex González, secretario de paz y seguridad de Nariño, a la cadena Caracol.

También hay entre 12 y 15 desaparecidos, según la entidad regional encargada de atender desastres.

Videos compartidos en redes muestran a personas con palas y una retroexcavadora removiendo escombros entre barro.

Los primeros reportes indicaron que el suceso en esta instalación artesanal se produjo a primera hora de la mañana y que se estima que la mayoría de quienes se encontraban en el lugar permanecen atrapados, por lo que podría elevarse el número de fallecidos.

Difícil rescate

Según la gobernación de Nariño, los equipos de rescate tienen dificultades para acceder al lugar del accidente debido al complicado terreno y a la presencia de grupos criminales, que se financian también del narcotráfico y la extorsión.

"Las comunidades no tienen más alternativas económicas que estas actividades supremamente riesgosas. La minería artesanal prácticamente se perdió", dijo una fuente de la gobernación.

La extracción ilegal de oro es una de las causas de la deforestación en Colombia e implica riesgos como la contaminación de ríos con mercurio.

La Defensoría del Pueblo pidió apoyo aéreo de las fuerzas militares para garantizar el acceso al personal médico y humanitario.

La Defensoría del Pueblo pidió en redes sociales "atención" a la emergencia en esta mina y expresó su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que el deslizamiento haya dejado "un número importante de víctimas".

"La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia", agregó la Defensoría del Pueblo, quien hizo un "llamado urgente" para "disponer de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios".

Hace apenas dos meses, también en el departamento de Nariño, tuvo lugar otro accidente en una mina artesanal de oro que dejó 13 muertos y varios heridos.

FUENTE: Con información de AFP y EFE

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