Colombia oficializa su embajada en Jerusalén y se suma a un reducido grupo de diez países

La sede de la embajada de Colombia ante Israel es fotografiada en Jerusalén el 14 de octubre de 2026.

JERUSALÉN.- Colombia se convirtió oficialmente en la décima nación del mundo en establecer su representación diplomática en Jerusalén, luego de que la administración del presidente Abelardo De La Espriella concretara el traslado e inauguración formal de la sede este miércoles 14 de octubre.

Esta medida cumple una promesa de campaña del mandatario colombiano y alinea la política exterior de Bogotá con una posición estratégica en el complejo escenario del Medio Oriente.

CORRUPCIÓN Abelardo de la Espriella ordena investigar presunto uso de aviones estatales para trasladar dinero entre Colombia y Venezuela

NARCOTRÁFCO EEUU confirma que monitorea denuncias sobre ex primera dama de Colombia por vuelos con narcóticos a Venezuela

El acto de inauguración contó con la participación de la delegación diplomática encabezada por Omar Bula y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.

Con esta decisión, Colombia entra en un selecto bloque de gobiernos que incluye a EEUU, Guatemala, Honduras, Paraguay, Kosovo, Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Nauru y Somalilandia, quienes han reconocido el estatus de la ciudad como sede de las misiones diplomáticas principales.

La determinación del Ejecutivo colombiano implica un viraje substancial en el relacionamiento bilateral, restableciendo y profundizando los lazos de cooperación estratégica, inteligencia y ciberseguridad entre Bogotá y Tel Aviv.

Durante el evento, las autoridades israelíes valoraron el paso histórico dado por la nación sudamericana, al tiempo que anunciaron negociaciones avanzadas con la República Democrática del Congo para la apertura de una próxima legación.

FUENTE: Revista Semana