Ecopetrol y viajes a Venezuela: los interrogantes alrededor de la exprimera dama colombiana

MIAMI. - Las denuncias sobre presuntas intervenciones en Ecopetrol, la petrolera colombiana de mayoría estatal, y los señalamientos de una antigua asesora sobre supuestos movimientos de drogas y dinero entre Colombia y Venezuela han puesto bajo escrutinio al entorno de Verónica Alcocer, esposa del expresidente colombiano Gustavo Petro. Los episodios plantean interrogantes sobre la influencia de sus allegados en decisiones públicas y la financiación de sus gastos privados, aunque las responsabilidades y la veracidad de las acusaciones están por establecerse.

Uno de los interrogantes es si Alcocer es la persona identificada como “La Bailarina” en información examinada por la auditoría de Ecopetrol. Consultado por Noticias Caracol el 16 de septiembre de 2026, Luis Felipe Henao respondió: “Eso es lo que se sospecha”, y señaló que correspondía a los auditores y a las autoridades judiciales establecer su identidad.

Por separado, Eva Ferrer, antigua asesora y amiga de Alcocer, formuló acusaciones sobre presuntas intervenciones en entidades públicas, manejo de gastos privados y supuestos movimientos de drogas y dinero entre ambos países. También habló de posibles vínculos de personas de ese entorno con el tráfico de armas. Son señalamientos distintos, con alcances y soportes que deben examinarse por separado.

La entrevista que concedió a Vicky Dávila, publicada por la revista colombiana Semana el 10 de octubre, puso bajo escrutinio a personas que estuvieron cerca de Alcocer durante el Gobierno: el empresario catalán Manel Grau; Danilo Romero, compadre de Petro; su esposa, Ingrid Carolina Plata Navas; y Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama.

Ferrer trabajó con Alcocer durante la campaña presidencial y después fue consejera en el Gobierno. Conoció ese entorno desde adentro. Su testimonio tiene relevancia por esa cercanía, aunque algunas de sus acusaciones proceden de conversaciones que atribuye a terceros y requieren corroboración.

Las preguntas sobre Ecopetrol

En Ecopetrol, las preguntas apuntan a nombramientos, contratos y posibles intervenciones de personas ajenas a la compañía. Henao informó en septiembre que la auditoría había identificado más de 32 casos de presuntas irregularidades. Mencionó posibles pagos por cargos, contratos de mantenimiento, negocios de gas y paneles solares, y los proyectos Termomorichal 1 y 2.

También aseguró que se había preservado información digital y chats institucionales. Esa cifra corresponde al conjunto de la auditoría, no a casos atribuidos enteramente a Alcocer.

Un reportaje del diario colombiano El Colombiano, publicado el 27 de septiembre, añadió información sobre “La Bailarina”. Un vicepresidente de Ecopetrol aseguró haber entregado datos de un caso relacionado con la Vicepresidencia de Abastecimiento, un empresario catalán y la persona mencionada con ese sobrenombre.

La publicación también describió una grabación de 43 minutos, sometida a cotejo de voces, en la que una voz atribuida a Grau presumiría de su capacidad para intervenir en nombramientos. En la reunión habrían participado Juan Carlos Hurtado Parra, quien posteriormente asumió la presidencia encargada de Ecopetrol durante la ausencia de Ricardo Roa, y un intermediario identificado como “Víctor”.

¿A quién representaba Grau? ¿Qué nombramientos habría promovido y quién los aprobó? ¿Qué relación tenía “La Bailarina” con las gestiones mencionadas? La auditoría debe establecer si esas conversaciones tuvieron consecuencias en decisiones concretas de la petrolera.

Antecedentes y advertencias

Las advertencias sobre algunos de estos nombres tienen antecedentes en mis columnas. El 26 de octubre de 2025, en “Danilo Romero, el compadre de Petro detrás del poder”, publicada en Semana, pedí investigar a Romero y a Carolina Plata, y examiné su cercanía con Petro y Alcocer y los interrogantes sobre sus relaciones con el Gobierno.

El 26 de julio de 2026, en “A la nueva junta de Ecopetrol: ojo con Danilo Romero, el compadre de Petro”, insistí en que su nombre debía ser considerado dentro de la revisión de las presuntas irregularidades de la petrolera y sus filiales.

Recogí el episodio de Cenit, filial de Ecopetrol dedicada al transporte y la logística de petróleo y combustibles, y los reportajes sobre Colven Business & Corp., una sociedad que, según esas publicaciones, tenía negocios petroleros en Venezuela. Romero aseguró haberse retirado de esa sociedad en 2024.

El 20 de septiembre de 2026, en “Corrupción en Ecopetrol: ¿quiénes movían los hilos?”, abordé los testimonios sobre posibles intervenciones externas en decisiones de la compañía. Allí mencioné a “La Bailarina” y señalé que su identidad debía esclarecerse.

Uno de los episodios recogidos en esa columna fue el relato de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, filial del Grupo Ecopetrol dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas. Según Rojas, Grau se ofreció a interceder ante Roa para evitar su salida de la empresa. El empresario habría invocado su cercanía con Alcocer y mencionado que eventualmente podría pedirle una o dos hojas de vida.

Rojas también relató que Roa le preguntó posteriormente por qué había buscado a Grau y vinculó ese acercamiento con el respaldo de la entonces primera dama. ¿Por qué la permanencia del presidente de una filial se discutía con un empresario externo? ¿Qué capacidad tenía Grau para influir sobre esa decisión?

En el caso de Cenit, una grabación divulgada en noviembre de 2024 recogió una reunión en la que un directivo recibió una propuesta para participar en un supuesto esquema de direccionamiento de contratos y cargos. Durante la conversación, terceros mencionaron a Romero y a Alexander Cadena, entonces presidente de la filial, y hablaron de pagar compromisos de campaña.

El directivo denunció lo ocurrido en la línea ética. Romero y Cadena no estuvieron en aquella reunión y afirmaron que sus nombres habían sido utilizados indebidamente. Cadena sostuvo que había sido exonerado en la investigación interna. Petro negó que Romero tuviera injerencia en Cenit o que se pagaran compromisos electorales con recursos de Ecopetrol.

¿Quién pagaba los gastos privados?

Las declaraciones de Ferrer extienden las preguntas al manejo de los gastos de Alcocer. Según su versión, Carolina Plata habría participado en compras, cuentas y desplazamientos de la entonces primera dama.

Ferrer afirmó que algunas compras en Europa se pagaban con tarjetas de Plata y que Romero habría acudido en 2024 a la Casa de Nariño, sede de la Presidencia colombiana, para presentarle cuentas a Alcocer.

La exasesora los señaló como presuntos testaferros. También mencionó a Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli como supuestos financiadores de gastos privados y posibles testaferros. Esas acusaciones deben contrastarse con registros bancarios, soportes de pagos y documentos de propiedad.

¿Quién cubría los gastos privados de Alcocer? ¿De qué cuentas salían los recursos? Si hubo pagos de terceros, ¿qué relación tenían esas personas con negocios o gestiones ante entidades públicas?

Los señalamientos sobre Venezuela

El frente de los viajes a Venezuela contiene los señalamientos más graves de la entrevista. Ferrer sostuvo que se habrían utilizado aeronaves oficiales para transportar droga hacia ese país y trasladar dinero a Colombia. Atribuyó a una conversación con Grau la información sobre el ingreso de 2,5 millones de dólares después de un desplazamiento de enero de 2023.

Según Ferrer, Grau le habría dicho que parte de esos recursos estaba destinada a la campaña de Mario Fernández Alcocer a la Gobernación de Sucre, un departamento del norte de Colombia. También le atribuyó información sobre la presencia de droga en esos viajes. La existencia de esa conversación y la veracidad de su contenido están por comprobarse.

¿Hubo movimientos de dinero que no fueron declarados? ¿Qué controles se aplicaron a pasajeros y equipajes? ¿Existen registros financieros que permitan seguir los recursos mencionados por Ferrer? Las bitácoras pueden establecer desplazamientos; para probar el contenido de una carga o el origen de un dinero se necesitan otros elementos.

Ferrer también afirmó haber recibido advertencias de terceros sobre supuestos vínculos de personas del entorno con tráfico de armas y drogas. En lo publicado no identificó una carga concreta de armas, un vuelo específico que las transportara ni documentos que permitieran comprobar esa acusación.

Por eso, no corresponde presentar como un solo hecho el supuesto traslado de droga, el movimiento de dólares y los señalamientos sobre armas.

La revisión de bitácoras publicada por Semana registra, según la revista, 149 viajes de Alcocer entre agosto de 2022 y julio de 2026, de los cuales 137 habrían utilizado aeronaves estatales. Carolina Plata aparece en 110 registros, Romero en cuatro y Grau en ocho.

Los datos muestran la frecuencia con la que algunos allegados acompañaban a Alcocer, pero no prueban qué llevaban los equipajes.

Las respuestas de los señalados

Grau rechazó las acusaciones de Ferrer el 14 de octubre, las calificó de falsas y anunció acciones penales y civiles. Mario Fernández Alcocer negó haber recibido dinero ilícito para su campaña y sostuvo que los soportes de su financiación estaban registrados en Cuentas Claras, la plataforma de rendición de cuentas de las campañas electorales en Colombia.

Alcocer respondió ese mismo día. Según Noticias RCN, presentó un derecho de petición ante la Fiscalía y negó haber participado en las conductas denunciadas. Aseguró que solo viajó a Venezuela en dos ocasiones, ambas oficiales: el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023.

Ferrer no compareció a la citación de la Fiscalía prevista para el 14 de octubre. Su abogado, Jhony Batalla, informó que acordó con la fiscal del caso una metodología para aportar las pruebas que, según la defensa, respaldan sus denuncias.

También solicitó un estudio de riesgo y garantías de protección para la exconsejera, quien se encuentra fuera del país tras denunciar amenazas.

Los frentes son varios y cada uno exige comprobación: las presuntas intervenciones en Ecopetrol, el manejo de gastos privados, los supuestos movimientos de drogas y dinero y los señalamientos sobre tráfico de armas. La cercanía entre las personas mencionadas permite examinar sus relaciones, pero las responsabilidades deben establecerse a partir de actuaciones y pruebas concretas.

¿Quién pedía los cargos y quién daba las instrucciones en Ecopetrol? ¿Es Verónica Alcocer “La Bailarina”? A esos interrogantes se suman las denuncias recogidas por Semana sobre presuntos movimientos de drogas y dinero y posibles vínculos con el tráfico de armas. La defensa de Ferrer informó que acordó con la Fiscalía cómo aportar las pruebas. Ahora corresponde establecer cuáles de esos señalamientos encuentran respaldo y qué responsabilidades se derivan de ellos.