jueves 15  de  octubre 2026
SALUD

Detectan ameba "comecerebros" en lagos artificiales de México

Los espacios acuáticos fueron clausurados en Yucatán. En septiembre, murió un trabajador que contrajo la ameba “comecerebros”. No existe epidemia

Foto referencial

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Por Valeria Montero

CIUDAD DE MÉXICO. México reportó la presencia de la llamada ameba "comecerebros" en seis lagos artificiales que ordenó clausurar.

Personal de salud del estado de Yucatán analizó el agua de seis de nueve lagos en ese polo turístico, después del fallecimiento de un instructor de esquí acuático que contrajo la ameba Naegleria fowleri en septiembre pasado.

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Estos lagos fueron construidos con propósitos recreativos, como esquí acuático, remo de pie y kayak, en centros comerciales y residencias de lujo.

Es la primera muerte que se registra en este estado famoso por sus playas y los impresionantes pozos de agua dulce conocidos como cenotes. Las autoridades entonces decidieron ampliar la vigilancia sanitaria.

El secretario de salud de Yucatán, Alberto Alcocer, exhortó a la población a comunicarse con el personal de salud sí estuvo en contacto con esta agua contaminada.

“Encontrar esta ameba en el ambiente no significa que exista una epidemia ni que las personas que visitan estos lugares estén enfermas”, aclaró el funcionario en un video publicado el miércoles de noche.

“El mecanismo de infección ocurre cuando el agua contaminada con la especie capaz de causar la enfermedad entra por la nariz”, añadió. “Esto significa que debemos seguir actuando con prevención”.

El instructor de esquí, de 36 años de edad, fallecido estuvo hospitalizado varios días antes por una meningoencefalitis amebiana primaria, la enfermedad que la ameba provoca. Trabajaba en el lago artificial de Plaza la Isla.

La Naegleria fowleri prolifera en agua dulce estancada de lagos, ríos, estanques y aguas termales de todo el mundo, especialmente entre los 35 y 46 grados Celsius, de acuerdo con autoridades sanitarias de México y Estados Unidos.

Las infecciones cerebrales que causan son muy raras, pero casi siempre mortales.

El gobierno de Yucatán abrió una investigación contra las empresas encargadas del mantenimiento y calidad del agua del primer lago donde detectaron la presencia de la ameba.

Lagos donde detectaron la ameba “comecerebros”

Los lagos donde se suspendió el contacto con el agua son:

Plaza La Isla.

Cabo Norte.

Zoológico del centenario.

Gran Parque La Plancha.

Parque Ecológico del Poniente.

¿Qué es la ameba “comecerebros”?

La Naegleria fowleri es un microorganismo que vive de manera natural en el suelo y en cuerpos de agua dulce templada, como lagos, ríos y estanques. Se le conoce como ameba “comecerebros”, porque puede ingresar al organismo por la nariz y llegar al cerebro.

Puede provocar meningoencefalitis amebiana primaria, una infección poco común que afecta el sistema nervioso central y que puede evolucionar rápidamente.

El contagio se produce cuando el agua contaminada entra por las fosas nasales, beber agua contaminada o sumergirse o realizar actividades acuáticas. Beber agua contaminada no es una vía reconocida de infección y tampoco, se transmite de persona a persona.

Entre los síntomas iniciales se encuentran: dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos.

FUENTE: Con información de AFP/Animal Político

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