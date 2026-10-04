Médicos cubanos en México denuncian más de dos meses sin recibir sus pagos

Italia insiste en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.

Los médicos cubanos desplegados en la Misión Médica en México denunciaron atrasos en sus pagos que superaron los dos meses, un monto estimado en aproximadamente 4,000 dólares por profesional.

Según reveló una investigación de Diario de Cuba , las denuncias exponen no solo la falta de liquidez y desinformación en los depósitos, sino también un esquema financiero opaco operado entre el gobierno mexicano y la dictadura de La Habana.

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Los profesionales de la salud, bajo estrictas órdenes del régimen castrista de guardar silencio y abstenerse de realizar reclamos, perciben mensualmente un total de 44.716,40 pesos mexicanos (poco más de 2.000 dólares).

Este monto se divide en dos rubros: uno catalogado como "manutención" y otro denominado "el apoyo", destinado a gastos de vivienda y transporte.

Las irregularidades que salieron a la luz:

Fragmentación bancaria: Los fondos se transfieren a través de dos entidades distintas. Por un lado, el Banco del Bienestar distribuye los programas sociales del gobierno mexicano; por el otro, Banjército, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, canaliza depósitos vinculados a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC).

Falta de transparencia: El Gobierno de México mantiene bajo reserva el convenio marco bilateral con la isla, lo que impide rastrear la procedencia exacta de los fondos transferidos al banco de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Control estatal y censura: A los médicos se les exige cumplir con actividades de propaganda política, como jornadas de homenaje a Raúl Castro en redes sociales, mientras se les prohíbe exigir cuentas por el retraso de sus honorarios.

El impago coincide con un escenario de creciente presión internacional contra las brigadas médicas del régimen cubano, calificadas por organismos internacionales y la administración estadounidense como esquemas de trabajo forzado y explotación. Recientemente, la CSMC fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU, provocando el congelamiento de cuentas bancarias asociadas a la misión en Europa.

Ante el descontento interno y las averiguaciones periodísticas, las autoridades mexicanas comenzaron a liberar parcialmente los pagos atrasados a través del Banco del Bienestar, justificando la demora bajo el argumento de "cambios administrativos", en medio de un contexto donde más de una docena de países han rescindido o modificado sus convenios médicos con La Habana debido a violaciones de derechos laborales.

FUENTE: Diario de Cuba