México investiga presunta presencia de carteles de la droga mexicanos en guerra Rusia-Ucrania

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

CIUDAD DE MÉXICO. El Gabinete de Seguridad de México investiga la presunta presencia de integrantes de carteles de la droga mexicanos en la guerra de Ucrania.

La averiguación se abrió tras la difusión de videos que mencionan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a una facción del Cártel de Sinaloa. Ambas organizaciones fueron catalogadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

Exhortación Zelenski denuncia ante la ONU que Rusia recluta cubanos para combatir en la guerra de Ucrania

CONFLICTO Fiscalía del Perú investiga reclutamiento de más 300 ciudadanos por Rusia para combate en Ucrania

La presidenta del país norteamericano, Claudia Sheinbaum, informó que se realizan las investigaciones para verificar si los videos son reales o no. Las declaraciones las emitió durante su conferencia de prensa matutina.

En redes sociales circulan video en los que presuntos combatientes hacen referencia al CJNG y la facción del Cártel de Sinaloa conocida como La Chapiza.

Sheinbaum explicó que las autoridades buscan determinar cómo presuntos miembros de organizaciones criminales mexicanas podrían haberse incorporado al conflicto europeo, iniciado con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Al ser interrogada sobre los objetivos de estas personas, posiblemente involucradas en el conflicto bélico, respondió que eran “más bien reclutados”, pero no precisó quiénes habrían reclutado a estos mexicanos ni con qué fines.

“Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún ejército de alguna entidad de algún gobierno, pero se está revisando el caso”, indicó.

Sheinbaum afirmó que todavía no ha establecido contacto con las autoridades ucranianas sobre este asunto.

“No, por el momento no, pero si es necesario la Secretaría de Relaciones Exteriores lo haría”, aseguró.

Lazos entre bandas criminales de América Latina y combatientes

Las declaraciones también ocurren después de reportes internacionales sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales latinoamericanas y combatientes que han participado en la guerra de Ucrania. Y, de reclutamiento bajo engaño de latinoamericanos.

Unos 250 peruanos están desaparecidos en Rusia, reportó la semana pasada el diario El Comercio Perú y habrían sido reclutados bajo la nueva modalidad Work &travel dado que las bandas criminales ya no usan la falsa oferta de empleo en Rusia.

El rotativo cita a familiares de los desaparecidos quienes señalan que su situación es incierta, pues no tienen reportes de ellos y hasta temen que hayan fallecido en la guerra.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, al menos 459 connacionales se han enlistado en las fuerzas armadas rusas para combatir en la guerra de Ucrania, en muchos casos captados con falsas ofertas de empleo.

Según la información oficial, se tiene conocimiento de 11 fallecido, 114 desaparecidos y 3 capturados por Ucrania. Mientras, que 31 fueron repatriados a Perú y 3 se quedaron en Europa.

Un caso similar se presenta con colombianos. La Cancillería colombiana pidió a Rusia y a Ucrania que cesen la contratación de sus connacionales para integrar sus ejércitos y que faciliten el regreso de los combatientes a su país.

El pasado 5 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano divulgó un comunicado en el que señaló que “no apoya, incentiva ni autoriza” la participación de sus ciudadanos en conflictos armados internacionales y exhortó a los dos países a detener el reclutamiento de colombianos para prestar servicios militares en el exterior, reportó la Deutsche Welle.

La información detalla que la Cancillería registraba, hasta esa fecha, 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y otras, 890 vinculadas con Rusia.

Igualmente, los colombianos eran engañados con falsas ofertas de trabajo.

Entre las situaciones que debe atender la diplomacia Colombia están: casos de fallecidos, cuyos restos fueron sepultados en el exterior por decisión de la familia; procesos de repatriación, declarados desaparecidos en combate por autoridades competentes o reportadas desaparecidos por su familia.

Países africanos también enfrentan este mismo drama con sus ciudadanos.

El reclutamiento de extranjeros es una forma que tiene Rusia para contrarrestar la falta de hombres en el campo de batalla y el gran número de bajas.

FUENTE: Con información de EFE/El Comercio Perú/Deutsche Welle