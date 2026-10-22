EEUU revoca visas a decenas de altos cargos de Colombia y Bolivia

La foto ilustra muestra una visa estadounidense en un pasaporte en Ciudad de México el 25 de agosto de 2026.

La administración Trump prepara la revocación de visas B-1 y B-2 concebidas a extranjeros de distintas nacionalidades.

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció este jueves la revocación de visas a más de 60 altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, supuestamente vinculados a actividades de narcotráfico o corrupción.

Entre los 21 afectados en Colombia figura Ricardo Roa Barragán, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña electoral del izquierdista Gustavo Petro, que lo llevó a la presidencia en 2022.

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"Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Rubio recordó que los líderes de la alianza Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado en el continente, acordaron intensificar los esfuerzos conjuntos.

Afectados en Colombia

Entre los colombianos incluidos en la lista también figura Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en el Caribe colombiano.

Asimismo, aparece el senador electo Wadith Manzur, quien no llegó a asumir el cargo debido a que la justicia ordenó su detención en marzo.

Afectados en Bolivia

En Bolivia, 40 ciudadanos perdieron sus visas para ingresar o transitar por Estados Unidos. Entre ellos figuran el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, además de varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce.

También resultaron afectados Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, y Rony Suárez Milliet, investigado en el marco de las pesquisas internacionales sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Washington ya había revocado a finales de septiembre las visas de otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general del país, Roger Mariaca, quien poco después fue detenido por la Policía.

FUENTE: Con información de AFP