EEUU anuncia envío de primer asesor antiterrorista a Paraguay

El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau (izq.), y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, posan para una fotografía durante una conferencia de prensa conjunta en Asunción el 19 de octubre de 2026.

LA ASUNCIÓN.- El Departamento de Estado anunció este miércoles que Estados Unidos enviará a Paragua y al primer asesor antiterrorista para supervisar y apoyar los programas de cooperación en ese ámbito. La información fue emitida al cierre de la visita a Paraguay del subsecretario, Christopher Landau.

El asesor ayudará a "supervisar y apoyar las iniciativas del programa antiterrorista, tanto nuevas como en curso".

También fue anunciada anunció la creación de una oficina de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en La Asunción que funcionará como centro regional para coordinar los programas en el Cono Sur.

Washington, además, anunció asistencia por un total de 11,75 millones de dólares para reforzar la seguridad en Paraguay.

De esa cantidad, 5,5 millones se destinarán a combatir la financiación del terrorismo y el narcoterrorismo, poner en marcha un centro antiterrorista, y fortalecer la seguridad fronteriza y el análisis de pruebas digitales.

Los 6,25 millones restantes se dedicarán a combatir la delincuencia organizada transnacional.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, viajó este miércoles a Washington para iniciar una visita de tres días, con una agenda que incluye una intervención en la Universidad George Washington y otra como orador principal en el evento anual de Diálogo Interamericano, que tendrá lugar en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El mandatario también indicó que se reunirá con el director de la CIA, John Ratcliffe, pero sin adelantar mayores detalles sobre el contenido del encuentro. Peña, cuya Administración integra la coalición Escudo de las Américas impulsada por el presidente Donald Trump, que se declara aliado de la Casa Blanca, en particular en asuntos de política exterior como el apoyo a Israel y a Taiwán.

Espacio aéreo

Durante la visita del subsecretario Landau, ambos países avanzaron en la cooperación para vigilar el espacio aéreo paraguayo ante vuelos sospechosos de narcotráfico, así como en la implementación del sistema estadounidense PISCES, destinado a reforzar los controles fronterizos.

El Congreso de Paraguay aprobó, en marzo de este año, un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia temporal de personal militar estadounidense en el país con inmunidad similar a la diplomática.

Con 53 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones, los diputados paraguayos aprobaron el llamado acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés), con lo que el Congreso completó su ratificación tras la aprobación del Senado.

FUENTE: Con información de EFE/AFP