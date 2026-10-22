Tareck El Aissami sugiere que el régimen de Delcy Rodríguez prepara su entrega a EEUU

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.

CARACAS .- La gestión de la jefa encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, estaría preparando la entrega de Tareck El Aissami , exministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, a EEUU , según dejó entrever el exfuncionario durante la audiencia de juicio que se le sigue por corrupción en perjuicio de PDVSA desde 2023.

En su intervención en la sesión judicial, El Aissami advirtió: “Quiero dejar constancia que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana”, al sugerir presiones sobre su origen y su ascendencia siria y libanesa.

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“No quiero que me extraditen y si eso llegare a suceder, yo no lo pedí”, añadió, según reportes periodísticos.

El Aissami también tiene cargos por delitos federales en EEUU.

Tareck El Aissami, ¿el próximo?

La declaración de El Aissami, tras un prolongado silencio se hizo pública mientras aumentan los rumores de posibles “entregas” de chavistas a Estados Unidos, en el contexto de la relación entre Caracas y Washington.

Estas comenzaron en mayo pasado con la destitución y “deportación” del empresario colombiano, Álex Saab, tras serle desconocida la nacionalidad venezolana que le fue ratificada por el mismo régimen de Maduro en 2023 al llegar a Venezuela, tras lograr su libertad en un intercambio de prisioneros con EEUU que lo mantenía detenido por lavado de dinero.

En las últimas semanas se mencionó con insistencia el nombre del empresario Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y cercano a Maduro, quien está requerido por lavado de dinero por la justicia estadounidense, con recompensa de 10 millones de dólares.

Gorrín, junto con Saab, fueron “retenidos” por autoridades de Caracas en sus casas en febrero tras la captura de Maduro, aunque luego gozaron de libertad bajo vigilancia.

Requerido por la justicia de EEUU

Ahora, la extradición o entrega del exministro de Petróleo se plantea como muy posible en el contexto de las graves acusaciones ampliadas por tortura y narcoterrorismo contra Maduro y su esposa Cilia Flores, sobre las que aquel podría testificar.

El Aissami tiene está requerido en EEUU bajo cargos de narcotráfico internacional, lavado de dinero y evasión de sanciones, y por su captura se ofrece recompensa también de 10 millones de dólares

El 13 de octubre, la fiscalía imputó a El Aissami nuevos delitos por supuesta tráfico ilícito y apropiación de material estratégico y legitimación de capitales, pero no se conocieron más detalles.

Los nuevos cargos agrava su situación en el juicio en el que hay unos 60 exfuncionarios y particulares imputados y que abogados consideran “irracional”.

#ÚltimoMinuto El exvicepresidente Tarek El Aissami habló hoy en la sesión del juicio que se le sigue por caso Pdvsa-Cripto. “Quiero dejar constancia que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana. No quiero que me extraditen y si eso llegare a suceder, yo no lo pedí”, dijo pic.twitter.com/nUMLfz5pKJ — Eligio Rojas (@ELESPINITO) October 22, 2026

FUENTE: Con información de EliigioRojas, red X, bbc.com