Empresa de Venezuela que comercializa gas aparece implicada en red ilegal de José Luis Rodríguez Zapatero

Una empresa aparece entre el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

MADRID .- Una empresa dedicada a actividades energéticas en Venezuela y con nexos con el régimen de Nicolás Maduro aparece en la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero en España , como responsable de pagos por 181,037 euros a la red del expresidente de gobierno por gastos de “asesoramiento” en abril de 2024.

Julio Martínez, que intermediaba en las operaciones y comisiones irregulares del político socialista, señaló ante el juez el pasado 19 de octubre a la compañía Turboven, comercializadora de gas con sede en el céntrico estado Aragua, hizo el pago como "cliente" de la red porque tenía “problemas” con el régimen venezolano, según informó un diario español este jueves.

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La transferencia coincide con los preparativos de las elecciones presidenciales de 2024 a las cuales el expresidente español fue invitado por Maduro como observador del proceso que culminó con resultados fraudulentos a favor del depuesto dictador, los cuales avaló.

Más elementos contra Zapatero

La declaración del llamado “testaferro” de Rodríguez Zapatero obedecería a un pacto de colaboración con la justicia española para desentrañar las múltiples transferencias recibidas a través de compañías, a partir del informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) entregado al juez y que no pudo identificar a la empresa.

Entre ellas se encuentra Análisis Relevante, de Martínez aparece como responsable y es clave en el manejo de oscuras operaciones financieras de Rodríguez Zapatero.

Según la información, Martínez fue interrogado por la fiscalía sobre las transferencias, entre ellas la de 181,037 euros, y afirmó que procedían de la empresa Turboven Company, cuya razón social es la generación eléctrica y productor independiente de potencia en Venezuela, según se define en su página web.

La empresa tiene filiales como Turboven Servicios C.A., Turboven Cagua Company Inc. y Turboven Maracay Company Inc, pero el diario no precisa nombre de los dueños.

Empresa vinculada con la red

El declarante dijo que Análisis Relevante se encargaba de hacerles trabajos solicitados por esta empresa que operaría desde las Islas Caimán.

La transferencia, a una cuenta de un banco con sede en Estados Unidos, se hizo mientras esta compañía estaba bajo control directo del régimen a través de la estatal Corpoelec, precisa el reporte.

La revelación de Martínez deja al descubierto un nuevo nexo entre Rodríguez Zapatero y Maduro, y lo muestra así la declaración de la fiscal, citada por el diario, al no obtener del empresario español si esa transferencia era para su jefe.

“¿Por qué no acuden en Venezuela a un despacho de abogados o de economistas y acuden a usted, que está en España […]. Yo personalmente no le veo sentido, a ver si usted me lo explica”, le inquirió la fiscal, según la transcripción del interrogatorio a la que el diario tuvo acceso.

FUENTE: Con información de TheObjetive.com