Trump sugiere que habrá más detenciones contra miembros del régimen de Maduro

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.

WASHINGTON. - El presidente Donald Trump sugirió que se producirán nuevas detenciones de integrantes del régimen de Nicolás Maduro , en Venezuela , tras las nuevas acusaciones penales de la Fiscalía presentadas el viernes pasado contra el autócrata y su esposa Cilia Flores.

“Creo que van a pasar muchas cosas”, dijo. “Va a seguir su curso, irá a los tribunales. Pero hizo cosas muy malas”, añadió al ser consultado sobre las próximas acciones judiciales del gobierno estadounidense sobre figuras del chavismo en Venezuela.

JUSTICIA Fiscalía de EEUU, tras la pista de más implicados en lavado de dinero en Venezuela

PROCESO DE TRANSICIÓN Gobierno de EEUU precisa reinicio de negociaciones entre oposición y chavismo en Venezuela

Este sábado, agentes de Seguridad Nacional arrestaron al empresario colombiano Álvaro Pulido, exsocio del financista de Maduro Álex Saab, por cargos pendientes de lavado de dinero, según informó el fiscal general Todd Blanche.

Pulido será presentado este martes antes un tribunal de Miami, donde también se adelanta el proceso contra Saab, preso en una cárcel de Florida, por el mismo delito.

Trump atendió a los periodistas este lunes 12 de octubre en las afueras de la Casa Blanca donde fue abordado por periodistas.

Venezuela, un gran logro

Cuando fue consultado sobre la posibilidad de nuevas “extradiciones”, tras la captura de Maduro, el mandatario fue preciso sin abundar en detalles.

“Su captura fue un gran logro. Venezuela fue un gran logro”, afirmó.

Las declaraciones cobraron relevancia periodística ante crecientes rumores acerca de una posible entrega del exministro de Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami, preso por el fraude a la estatal PDVSA por hasta 30 mil millones de dólares; y del empresario Raúl Gorrín, cercano al círculo financiero del régimen y quien estaría bajo vigilancia.

Ambos están requeridos por la justicia de EEUU con recompensas de 10 millones de dólares, entre otros.

Trump también consideró posible la retirada de los aranceles sobre las importaciones de Colombia, con cuyo presidente Abelardo de la Espriella tiene una buena relación, según aseguró durante sus declaraciones acerca de varios temas de importancia para EEUU.

Le he preguntado a Trump por si espera más extradiciones en el caso de Maduro y los demás imputados. Mi pregunta y su respuesta:

— Maduro ha vuelto a ser imputado. Hay muchas otras personas del antiguo régimen venezolano que también han sido imputadas. ¿Qué podemos esperar de… pic.twitter.com/1IhlzGFlSM — David Alandete (@alandete) October 12, 2026

FUENTE: Con información de David Alandete red X, EFE