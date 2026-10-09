viernes 9  de  octubre 2026
JUSTICIA

EEUU precisa nexos de Maduro con el ELN y las FARC en drogas y armamento

La acusación ampliada contra Nicolás Maduro y su esposa señala reuniones con jefes de la guerrilla colombiana y el uso de avión de PDVSA para el narcotráfico

Nicolás Maduro, autócrata depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.

Nicolás Maduro, autócrata depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.

EFE/ Jane Rosenberg
Por Julián Varela

MIAMI.- Nicolás Maduro, jefe del régimen autocrático de Venezuela procesado en EEUU por narcotráfico y otros delitos federales, pagó deudas por drogas a jefes de la guerrilla colombiana ELN y las FARC, con armamento militar del Estado venezolano, según señaló la Fiscalía estadounidense

En la acusación ampliada presentada al juez de Nueva York este 8 de octubre, asegura que Maduro y su esposa Cilia Flores tuvieron contactos directos con Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, antiguos cabecillas de las FARC, para negociar la cantidad de dinero y acordar otras operaciones.

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Entre ellas, el traslado de un militar venezolano, cuya identificación no se reveló, a un campamento de la guerrilla en territorio colombiano, donde habría sido sometido a torturas, indicó el escrito que cita un diario colombiano.

Acusación contra Maduro

Los detalles que afianzan los cargos contra la pareja venezolana por conspiración en el narcotráfico y el tráfico de armas, corroboran la estrecha relación criminal de Maduro y su régimen con el ELN y las FARC, considerados por EEUU terroristas y amenaza a la seguridad de Occidente.

Ambos grupos guerrilleros, el último de ellos con disidencias, han sido responsabilizados de fomentar la violencia en la frontera colombo-venezolana, con operaciones ilícitas de narcotráfico y otros delitos.

Según el reporte periodístico, el nuevo capítulo que amplía la acusación federal contra Maduro y Flores, mencionó un presunto encuentro que ellos tuvieron con los tres jefes de las FARC en 2013, luego de ser informada oficialmente la muerte de Hugo Chávez en Cuba.

“Se trata de uno de los apartados más delicados de la nueva acusación”, destaca la publicación.

Relaciones con el narcotráfico

En la reunión “para pagar al menos una parte de la deuda, Maduro aceptó vender explosivos de las reservas del Ejército a las FARC”, señaló el expediente de la Fiscalía de unas 30 páginas.

“Maduro reconoció que también aumentaría la capacidad de las FARC para hacer la guerra contra Colombia”.

También se hace mención de que el autócrata venezolano habría puesto a disposición de los grupos irregulares un avión de la estatal petrolera PDVSA para movilizar grandes cargamentos de cocaína desde Venezuela, país catalogado como puente para el tráfico de drogas hacia EEUU y otros países.

Los señalamientos que comprometen aún más a Maduro y Flores deben ser probados judicialmente, según se precisó

Según informaciones, el militar Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de la policía de investigación militar DIM (ahora DIGECIM) y procesado en EEUU como uno de los jefes del Cártel de los Soles, ha colaborado como testigo en el proceso contra Maduro y habría suministrado información clave acerca de las actividades irregulares con la guerrilla y el narcotráfico.

FUENTE: Información de eltimpo.com; agencias

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