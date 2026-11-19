Mariani se encuentra cerca de la Ruta Nacional 2, parte de la cual ha sido tomada por pandillas. Más de 16.000 personas han muerto a causa de la violencia armada en Haití desde principios de 2022, según declaró la ONU el 2 de octubre, advirtiendo que "lo peor podría estar por venir". Haití, el país más pobre de América, ha sufrido durante mucho tiempo a manos de violentas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros en un contexto de inestabilidad política crónica. Pandilleros armados en una motocicleta patrullan las calles del barrio de Mariani en Puerto Príncipe, Haití, el 6 de octubre de 2025.

PUERTO PRÍNCIPE.- Al menos 34 presuntos integrantes de bandas armadas murieron este jueves durante una operación de las fuerzas de seguridad haitianas en Martissant, al sur de Puerto Príncipe, en una nueva ofensiva para debilitar a las organizaciones criminales que controlan amplios sectores de la capital.

La Policía Nacional de Haití (PNH) informó sobre el resultado del operativo, dirigido contra posiciones de la organización criminal Grand Ravine, encabezada por Renel Destina, conocido como "Ti Lapli".

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"Operación en Martissant: 34 bandidos abatidos en un refugio de Ti Lapli", comunicó la institución policial en sus redes sociales, junto con imágenes de la intervención en las que se observan vehículos blindados y una explosión en una estructura presuntamente utilizada por los grupos armados.

Operasyon PNH ak Task Force nan Matisan.#PNH #P4000 #SEKIRITEPNH la pou ou !PNH la pi prè ou ! https://t.co/MYKjJesInq — PNH (@pnh_officiel) November 19, 2026

La operación se concentró en Martissant 2 y Martissant 4, sectores donde las pandillas mantienen posiciones armadas y controlan importantes vías de circulación. Según reportes de medios haitianos, las fuerzas de seguridad también utilizaron drones explosivos para atacar instalaciones de las organizaciones criminales.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el propio Ti Lapli figura entre los fallecidos ni han divulgado las identidades de las personas abatidas. Tampoco se ha ofrecido un balance definitivo de posibles víctimas civiles o integrantes de las fuerzas de seguridad.

Ataque contra el bastión de Grand Ravine

Grand Ravine es una de las organizaciones criminales que operan en el área metropolitana de Puerto Príncipe y mantiene vínculos con otras estructuras armadas que disputan el control territorial en Haití.

Su cabecilla, Renel Destina, figura entre las personas sancionadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por su presunta participación en actividades que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad del país.

La ofensiva representa un nuevo intento de las autoridades haitianas por debilitar las estructuras de mando y los espacios utilizados por las pandillas para organizar sus operaciones.

Medios locales también reportaron la presencia de efectivos salvadoreños junto a las fuerzas haitianas durante las acciones de seguridad, aunque no se ha precisado oficialmente el alcance de su participación.

Martissant, un corredor estratégico

Martissant constituye un punto clave para la movilidad y el abastecimiento de Puerto Príncipe, debido a su conexión con la Ruta Nacional 2, que comunica la capital con las regiones occidentales y meridionales del país.

Desde 2021, las organizaciones criminales mantienen una fuerte presencia en esta zona, donde han impuesto cobros ilegales a los conductores, perpetrado secuestros y obstaculizado el tránsito de personas y mercancías.

El control de este corredor ha contribuido al aislamiento de comunidades y al deterioro de las condiciones de vida de miles de haitianos, además de dificultar la distribución de ayuda humanitaria.

Una crisis de seguridad sin resolver

La operación se desarrolla en medio de una crisis de violencia que continúa provocando desplazamientos masivos, homicidios y graves violaciones de derechos humanos.

La Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH) documentó al menos 1.167 personas asesinadas y otras 459 heridas entre julio y septiembre de 2026, como consecuencia de la violencia de las pandillas, los grupos de autodefensa y las operaciones de las fuerzas de seguridad.

El organismo también advierte sobre los riesgos para la población civil derivados del uso de drones explosivos y otras tácticas militares en zonas densamente pobladas.

La recuperación de Martissant y de otros territorios estratégicos constituye uno de los principales desafíos de las autoridades haitianas, que buscan restablecer la circulación y reducir la capacidad operativa de las bandas armadas que durante años han desafiado el control del Estado.

FUENTE: Le Quotidien 509 (Haití)/Radio Graphie (Haití)/ Cibao Noticias/AFP