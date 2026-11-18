El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele , manifestó su sorpresa ante las manifestaciones de apoyo de miles de ciudadanos este martes en varias ciudades de Haití, en las que pedían que continúen las operaciones de las tropas salvadoreñas contra las bandas armadas que aterrorizan a la población.

"Nunca esperé algo así. Los oigo fuerte y claro. Los quiero a todos. Vamos a triunfar. Dios nos dará la victoria", escribió Bukele en criollo haitiano en un breve mensaje en X acompañado de un video que mostraba las marchas de apoyo.

Mwen pa t janm atann yon bagay konsa.



Mwen tande nou byen fò, byen klè.



Mwen renmen nou tou.



N ap triyonfe. Bondye ap ban nou laviktwa. pic.twitter.com/RFAIUNUQxI — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

Con banderas de colores azul y rojo, los colores de la bandera haitiana, ramas de árboles y pancartas con fotografías del presidente salvadoreño, los manifestantes recorrieron las calles en un ambiente festivo al grito de "¡Bukele, Bukele!", acompañados de grupos musicales, según fue testigo EFE.

"Pran yo Bukele, pran yo (Llévatelos, Bukele, llévatelos)", cantaban algunos en Puerto Príncipe, en alusión a los miembros de las bandas armadas, mientras otros exaltaban al mandatario como el "liberador" del pueblo haitiano que, con un contingente de más de 2.000 soldados enviados al país caribeño, les devolverá la paz y la tranquilidad.

El mandatario salvadoreño envió los soldados a Haití el mes pasado, con el pretexto de buscar a cuatro militares de ese país que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y que desaparecieron tras ser emboscados por una banda armada el 18 de octubre a las afueras de Puerto Príncipe.

Hasta ahora se desconoce el paradero de los cuatro salvadoreños. Al ser preguntado por EFE sobre el tema, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, reiteró esta semana que "el objetivo sigue siendo rescatar" a esos connacionales.

Sin embargo la operación se ha ido ampliando con la recuperación de zonas de la capital que estaban bajo dominio de las bandas armadas y ahora los manifestantes quieren más y piden que las tropas salvadoreñas empiecen a liberar las carreteras nacionales controladas por las bandas.

Violencia en Haití

Solo en los primeros nueve meses de 2026, al menos 4.595 personas murieron y 2.050 resultaron heridas en Haití, en un contexto en el que ante el despliegue de fuerzas de seguridad internacionales, las bandas han adaptado sus tácticas, denunció este martes la Oficina de la ONU para Derechos Humanos.

El Gobierno de Haití ratificó, el 12 de noviembre, su cooperación militar con El Salvador y atribuyó a la participación de sus fuerzas de seguridad avances en las operaciones destinadas a debilitar a las organizaciones criminales que mantienen sometidas a distintas comunidades del país.

FUENTE: Con información de EFE