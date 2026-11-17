El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene durante una conferencia de prensa tras los anuncios sobre inversión española y cooperación económica en el país, en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026.

MIAMI .- En el partido de fútbol entre Haití y Estados Unidos, algunos aficionados haitianos alentaron tanto a su selección como al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuyo despliegue militar en el país caribeño ha generado expectativas entre parte de la población sobre la posibilidad de contener la violencia de las pandillas.

Bukele envió más de 2.000 militares salvadoreños a Haití a finales de octubre para participar en el operativo de búsqueda y rescate de cuatro soldados de su país desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

RESCATE El Salvador informa que retirará tropas de Haití cuando rescate a sus cuatro soldados

ANÁLISIS ¿Puede la ofensiva de Nayib Bukele liberar a Haití del dominio de las pandillas?

Miles de aficionados haitianos acudieron el sábado al Nu Stadium de Miami para apoyar a su selección, que cayó 6-0 ante Estados Unidos en un encuentro de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Algunos de ellos ondearon banderas de El Salvador y corearon "¡Bukele! ¡Bukele!" mientras caminaban hacia el estadio.

"Todo lo que puedo decir es 'viva Bukele'. Es el único que está tratando de ver si hay posibilidad de deshacernos de las pandillas", declaró Guito Ledix, un aficionado haitiano de 41 años.

"Mientras siga dando resultados, eso me demuestra que había cosas que sí se podían hacer", añadió el hombre, quien lleva 10 años sin poder visitar su país.

La violencia obliga a Haití a jugar fuera de casa

Los "Grenadiers" disputaron el encuentro lejos de su territorio, una situación habitual para la selección haitiana desde que la violencia de las pandillas dejó fuera de servicio, en marzo de 2024, el estadio Sylvio-Cator de Puerto Príncipe.

El recinto fue recuperado recientemente por las autoridades.

Bukele ha difundido en sus redes sociales imágenes del avance de las tropas salvadoreñas en el país caribeño. Incluso compartió un video grabado en el interior del estadio en el que algunos aficionados corean su nombre.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 14, 2026

"Las cosas van a mejorar"

Haití, el país más pobre de América, enfrenta desde hace años una profunda crisis política y de seguridad, agravada por el aumento de los asesinatos, secuestros y violaciones cometidos por las pandillas.

El país lleva años sin celebrar elecciones. Los comicios, inicialmente previstos para diciembre de este año, fueron aplazados hasta julio de 2027.

La crisis ha provocado la emigración de miles de haitianos. Algunos integrantes de la diáspora en Estados Unidos llevan años sin regresar a su país de origen.

Florida alberga una de las mayores concentraciones de personas de origen haitiano en Estados Unidos.

Incertidumbre sobre el alcance de la operación

El entusiasmo que la misión salvadoreña despierta entre algunos haitianos también ha llamado la atención de especialistas.

"Lo que parece muy claro es que la población haitiana está recibiendo con entusiasmo a los salvadoreños y espera que enfrenten a las pandillas", afirmó Robert Fatton, profesor de la Universidad de Virginia.

Sin embargo, el académico advirtió que todavía es pronto para determinar el alcance de la operación militar.

"No está claro qué ocurrirá si se producen enfrentamientos importantes entre las pandillas y las tropas salvadoreñas. Estamos en una situación de incertidumbre", señaló.

Aunque expresó cautela sobre las motivaciones del despliegue, Don, un haitiano de 34 años que prefirió no revelar su apellido, también manifestó sus esperanzas de que la operación contribuya a mejorar la seguridad.

"Espero que no haya ningún interés detrás de todo esto, pero si pueden darnos seguridad, estoy contento", afirmó antes de ingresar al estadio.

FUENTE: Con información de AFP