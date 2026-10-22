La crisis se agudiza en Venezuela a cuatro meses de los sismos ante la pasividad oficial

Los sismos dejaron serios daños en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, y se muestran en la gráfica del 21 de agosto de 2026, dos meses después de que terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 azotaran la zona.

CARACAS. - Venezuela cumple el sábado próximo cuatro meses de haber sido sacudida por la tragedia que dejaron los dos sismos más potentes de su historia reciente, este el 24 de junio pasado, pero hasta ahora la crisis solo se ha agudizado ante escasa información sobre víctimas y la pasividad de las autoridades del país.

Frente a la falta generalizada de servicios de electricidad y agua, destaca un saldo que alarma aún más: número real de víctimas aún sin precisar, cientos de viviendas sin recuperar, familias en carpas temporales sin reubicar, y otro número de escuelas sin funcionar.

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BALANCE Cifra de fallecidos en Venezuela supera los 6.500, a dos meses de devastadores terremotos

La situación acentúa la crisis que atraviesa el país desde hace más de una década.

Este miércoles, las delegaciones del chavismo y de la oposición acordaron, entre otros puntos, recuperar los lingotes de oro de Venezuela en Reino Unido para destinarlos a las víctimas de los sismos, según se informó al culminar el tercer ciclo de conversaciones.

Este objetivo ha estado presente en la agenda común desde el inicio del diálogo, pero aún no se conocen resultados.

Crisis en Venezuela

“Se ha entrado en una fase mucho más larga y menos visible”, afirmó el director de la Fundación Unidos en la Misión, sacerdote Jesús 'Txuo' Rodríguez Villarroel a periodistas este jueves, en vísperas de cumplirse los cuatro meses.

"La emergencia no se mide por los edificios afectados ni por la ayuda distribuida, sino que también se siente en las viviendas que aún no se han recuperado, las escuelas que no funcionan y las personas que siguen afrontando heridas físicas y emocionales", explicó el religioso jesuita que trabaja en el terreno en el país.

En días pasados, una investigacion internacional determinó que los sismos en secuencia del 24 de junio pasado alcanzaron niveles extremos jamás registradas en el mundo, según el reporte de la revista especializaada The Seismic Record.

La torre C de los edificios de Obras del Poder Popular (OPP), dañada por los terremotos del 24 de junio, fue demolida en Catia La Mar, Venezuela, el 30 de julio de 2026 AFP

Más víctimas por los sismos

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió en un diario estadounidense que la cifra de víctimas por los sismos que afectaron principalmente La Guaira y Caracas superan con creces el número de 6,509 fallecidos reportado en el último balance oficial hace más de dos meses.

Según las proyecciones de la entidad científica, la cantidad de personas fallecidas podría alcanzar 53.000 personas, con base en registros históricos de terremotos y estimaciones sobre la distribución de la población.

Advirtió que las cifras son una aproximación calculada mediante modelos científicos ante la falta de un censo poblacional oficial que no se hace desde 2011.

Calculó que al menos 700 edificaciones solamente en La Guaira colapsaron totalmente, aunque otros estudios las cifran en 1,300.

Además, los sismos dejaron más de 200,000 heridos y al menos 20,000 personas sin sus residencias.

En Caracas, en el municipio de Chacao que resultó ser el más afectado por los terremotos, residentes del edificio San Felipe llevan meses reclamando la falta de información oficial sobre el destino de sus residencias que hace incierto el futuro.

“No aguantamos más”, afirmó uno de los afectados a una cuenta de noticias por Instagram.

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Tragedia en la educación

El desastre ha afectado especialmente a más de 200,000 estudiantes, que quedaron fuera del sistema por la destrucción de cerca de 400 escuelas.

El sacerdote Rodríguez Villarroel alertó de que, de no ser recuperados los centros educativos de forma urgente, "muchos de esos 200,000 puede que no regresen a su escuela". Esto agravaría la brecha educativa que ya mantenía a 1,2 millones de menores sin escolarizar en el país antes de los terremotos, indicó la agencia.

Destacó que en busca de atenuar la situación, la red educativa Fe y Alegría en alianza la ONG española Manos Unidas está garantizando la "educación en emergencia" en 24 escuelas.

Resaltó la voluntad de los venezolanos ante la tragedia: "Impresionante la solidaridad y la capacidad de resiliencia. Pese a que todos estaban sufriendo los embates del terremoto, mucha gente dejó lo que estaba haciendo para ponerse al servicio" y ayudar al otro.

Voluntarios y equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio AFP

FUENTE: Con información de EFE, ReporteYa, venezuela24hrs, red Instagram,