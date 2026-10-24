Ante la exclusión electoral, María Corina Machado lanza la plataforma Constructores

María Corina Machado habla con los medios de comunicación en Ciudad de Panamá.

CARACAS . El partido Vente Venezuela, que lidera la opositora María Corina Machado, presentó este sábado 24 de octubre la plataforma digital Constructores con el objetivo de ubicar a los venezolanos mayores de edad dentro y fuera de Venezuela.

Además, la meta es tener ese mapa electoral listo antes de que el nuevo Consejo Nacional Electoral, que debe surgir de la mesa de diálogo del oficialismo y la oposición, abra el registro electoral.

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“Para que tengamos una elección transparente en la que todos tengan el derecho a votar, es muy importante saber dónde está cada venezolano. Para eso hay una solución y la puerta de entrada eres tú”, dijo María Corina Machado en el video de lanzamiento. “Para que tengamos una elección transparente en la que todos tengan el derecho a votar, es muy importante saber dónde está cada venezolano. Para eso hay una solución y la puerta de entrada eres tú”, dijo María Corina Machado en el video de lanzamiento.

Se explicó que el registro se hace desde el teléfono, “con tu cédula y tu cara” y cada participante indica dónde vive y aporta datos sobre su familia.

Vente Venezuela señaló que la información servirá para “identificar dónde podrían hacer falta puntos de inscripción, una vez que existan las condiciones institucionales correspondientes”.

Aclararon que participar no significa afiliarse al partido de la ganadora del Nobel de la Paz 2025, cuyas estructuras solo verán las cifras.

Machado afirmó que cerca de 10 millones de venezolanos podrían quedarse sin votar si el registro electoral no se actualiza a tiempo, entre quienes viven en el país y quienes están fuera.

La plataforma no inscribe a nadie ante el CNE ni sustituye ese trámite, pero arma, por fuera de las instituciones que controla el régimen, un mapa que hoy no existe: cuántos venezolanos hay, dónde están y dónde hacen falta puntos de inscripción.

“Los venezolanos necesitamos la fecha de las elecciones presidenciales ya. Desde ya hacemos nuestra parte para acortar los tiempos y que nadie se quede por fuera”, afirmó Machado.

Constructores: la iniciativa de @VenteVenezuela para ubicar a los venezolanos y preparar el camino para votarhttps://t.co/586VnQa57k — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026

FUENTE: Con información de Vente Venezuela/ La Patilla