Organización política de María Corina Machado exige eliminar inhabilitación política para su regreso

En Venezuela, una personas sostiene un cartel con la imagen de la líder María Corina Machado durante una concentración en Caracas para llamar a elecciones.

CARACAS. - La organización política Vente Venezuela exigió al régimen hacer cesar la inhabilitación política contra su líder María Corina Machado , que se encuentra exiliada desde noviembre de 2025, para que pueda iniciar su regreso a su país sin la medida administrativa en vigor.

A través de un comunicado, el partido, a través del Comité de Derechos Humanos, recordó la sucesión de medidas del régimen venezolano a lo largo de 11 años para frenar su liderazgo político, luego de las afirmaciones de una exmagistrada del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación.

Bárbara César Siero, exmagistrada del TSJ, quien denunció el martes pasado que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de Machado.

A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, Bárbara César Siero, denunció que fue “coaccionada” para firmar la sentencia que confirmó la inhabilitación política que Machado demandó el 15 de diciembre de 2023.

Ese día dos hermanos y una cuñada, todos militares, fueron detenidos en forma arbitraria bajo supuestos cargos de conspiración en el caso Brazalete Blanco, según aseguró en momentos en que la líder opositora insistía en su regreso al país.

Inhabilitación contra Machado

Según el comunicado de Vente Venezuela, la primera medida de inhabilitación contra Machado fue impuesta por la Contraloría General en 2015 por un año e impidió presentarse a las elecciones parlamentarias de ese año que ganó la oposición.

Ocho años más tarde, en 2023, después de que Machado ganó la primaria de la oposición en octubre, la Contraloría volvió a dictar nueva inhabilitación esta vez por 15 años "sin un procedimiento mínimamente respetuoso de las garantías elementales del debido proceso y que nunca fue notificada formalmente", indicó el texto.

En 2024, año electoral, la medida fue ratificada por el Tribunal Supremo en enero, por magistrados entre quienes se encontró César, en el contexto en el que Machado unificó a la oposición mayoritaria unitaria mientras el CNE obstaculizó las postulaciones que adversaron a Maduro y que al final se mantuvo en el poder tras los comicios fraudulentos de ese año, según las informaciones.

#COMUNICADO Confesión de exmagistrada Bárbara César Siero desmonta inhabilitación de María Corina pic.twitter.com/bAIh0yAqFo — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) October 8, 2026

FUENTE: Con información de Comité Derechos Humanos de VV, red X, EFE