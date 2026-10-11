domingo 11  de  octubre 2026
TRANSICIÓN

María Corina Machado: régimen de Delcy Rodríguez teme mi regreso a Venezuela; no podrán impedirlo

La opositora insistió desde Panamá su deseo de retornar a su país aue “está unido y dispuesto a avanzar de manera cívica hacia una transición democrática”, dijo

María Corina Machado habla con los medios de comunicación en Ciudad de Panamá.

María Corina Machado habla con los medios de comunicación en Ciudad de Panamá.

AFP
Por Valeria Montero

CIUDAD DE PANAMÁ.- María Corina Machado, opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, aseguró en Panamá que la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su régimen, temen su regreso al país, pero advirtió que "nada" impedirá que los venezolanos sean libres.

"El régimen de Rodríguez no quiere que yo esté presente, teme mi regreso, porque sabe que hay un país entero que está unido y dispuesto a avanzar de manera cívica y firme para concretar nuestra tarea, que es una transición a la democracia", declaró a una cadena de noticias local.

Lee además
En Venezuela, una personas sostiene un cartel con la imagen de la líder María Corina Machado durante una concentración en Caracas para llamar a elecciones.  
VENEZUELA

Organización política de María Corina Machado exige eliminar inhabilitación política para su regreso
Activistas reclaman con pancartas el regreso de María Corina Machado durante una manifestación que exige la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, frente a la sede del CNE en Caracas, el 1 de octubre de 2026
VENEZUELA

Aún no existen garantías para el regreso de María Corina Machado

Machado dio sus declaraciones en la capital panameña, donde se encuentra exiliada, en el contexto del fuerte terremoto de 7,7 que sacudió el país centroamericano que no dejó víctimas mortales pero sí heridos y daños materiales.

Machado y una Venezuela libre

En un centro de acopio para asistir a los afectados, Machado expresó su solidaridad al presidente de Panamá, José Raúl Mulino y a los pañaemos. Y reiteró su mensaje por la libertad a la que vincula con su regreso al país.

"Venezuela será libre y no hay nada que pueda hacer Delcy Rodríguez ni su régimen para impedirlo", agregó.

Esta es la segunda vez que la líder venezolana ofrece declaraciones en Panamá al que llama su "segundo hogar", y en el que está al menos desde el 29 de junio pasado, tras su salida del país desde noviembre de 2025.

La primera fue el pasado 5 de julio, en el marco de una misa oficiada por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, dedicada a las miles víctimas del doble terremoto en Venezuela, el 24 de junio pasado.

A finales de septiembre Machado intentó tres veces salir de Panamá sin éxito, ya que Curazao, Bonaire y Aruba - islas caribeñas muy cercanas a Venezuela - negaron el permiso de aterrizaje al vuelo privado que la llevaría a Venezuela, como dijo a EFE una persona que tuvo acceso a lo sucedido y que pidió el anonimato.

Panamá y las actas electorales

"Yo, como ustedes saben, estoy haciendo todo, todo, todo lo que está en mis manos para superar todos los obstáculos y regresar tan pronto como sea posible a mi país, que es donde mi deber es estar", declaró Machado.

Al ser preguntada sobre cómo seguiría su plan de regreso a Venezuela, la líder opositora venezolana se limitó a responder: "Hasta ahora no ha sido posible, esa es la respuesta".

Sobre Panamá, recalcó que el país centroamericano resguarda "las actas de la soberanía, de la libertad de Venezuela", en referencia a las actas de votación que la oposición venezolana considera una prueba de la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio de 2024.

"En la historia de Venezuela estará el nombre del Panamá y del presidente (José Raúl) Mulino, que se la ha jugado por la democracia y por la libertad", agregó.

FUENTE: Con información de EFE; María Corina Machado red X

Temas
Te puede interesar

La Esquinita de Reme

María Corina Machado da su apoyo electoral a María Elvira Salazar por su defensa de Venezuela

Diosdado Cabello reclama que pregunten a funcionarios de EEUU por María Corina, obvia recompensa por él

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tigre. Imagen referencial.
IMÁGENES SENSIBLES

Video: Hombre muere tras ser atacado por un tigre en un zoológico del Reino Unido

Una gasolinera en la barriada del Vedado, La Habana, Cuba, con el Hotel Nacional de fondo. 
CUBA

Privados conectados al régimen, los testaferros para importar combustible desde EEUU

Miguel Uribe junto a su hijo, el exsenador colombiano asesinado, Miguel uribe Turbay.
COLOMBIA

El desafío de formar líderes valientes para una América Latina que busca recuperar la confianza

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, habla con periodistas.
RUMBO AL BALOTAJE

Flávio Bolsonaro obtiene otro triunfo en Brasil: aliado es electo gobernador de Río de Janeiro

Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.
TEMPORAL

Huracán Isaías deja cuatro muertos y graves daños en el sureste de EEUU

Te puede interesar

Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.
TEMPORAL

Huracán Isaías deja cuatro muertos y graves daños en el sureste de EEUU

Por María Graterol
Gloria Romero Roses.
ELECCIONES 2026

Romero Roses: "Hay políticas que afectan la capacidad de progresar solo trabajando duro"

Alex Saab fue escoltado por agentes de la DEA a su llegada desde Venezuela al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU, en mayo pasado, según captura de video.
INVESTIGACIÓN

Venezuela entrega a la justicia de EEUU a exsocio de Álex Saab, según reportes

El recaudador de impuestos Dariel Fernández, comentó el desarrollo de la iniciativa.
CONTROL REFORZADO

Miami-Dade cancela 6.036 permisos de estacionamiento y lanza un nuevo sistema digital contra el fraude

Miguel Uribe junto a su hijo, el exsenador colombiano asesinado, Miguel uribe Turbay.
COLOMBIA

El desafío de formar líderes valientes para una América Latina que busca recuperar la confianza