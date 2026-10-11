María Corina Machado: régimen de Delcy Rodríguez teme mi regreso a Venezuela; no podrán impedirlo

CIUDAD DE PANAMÁ .- María Corina Machado , opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, aseguró en Panamá que la jefa encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , y su régimen, temen su regreso al país, pero advirtió que "nada" impedirá que los venezolanos sean libres.

"El régimen de Rodríguez no quiere que yo esté presente, teme mi regreso, porque sabe que hay un país entero que está unido y dispuesto a avanzar de manera cívica y firme para concretar nuestra tarea, que es una transición a la democracia", declaró a una cadena de noticias local.

Machado dio sus declaraciones en la capital panameña, donde se encuentra exiliada, en el contexto del fuerte terremoto de 7,7 que sacudió el país centroamericano que no dejó víctimas mortales pero sí heridos y daños materiales.

Machado y una Venezuela libre

En un centro de acopio para asistir a los afectados, Machado expresó su solidaridad al presidente de Panamá, José Raúl Mulino y a los pañaemos. Y reiteró su mensaje por la libertad a la que vincula con su regreso al país.

"Venezuela será libre y no hay nada que pueda hacer Delcy Rodríguez ni su régimen para impedirlo", agregó.

Esta es la segunda vez que la líder venezolana ofrece declaraciones en Panamá al que llama su "segundo hogar", y en el que está al menos desde el 29 de junio pasado, tras su salida del país desde noviembre de 2025.

La primera fue el pasado 5 de julio, en el marco de una misa oficiada por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, dedicada a las miles víctimas del doble terremoto en Venezuela, el 24 de junio pasado.

A finales de septiembre Machado intentó tres veces salir de Panamá sin éxito, ya que Curazao, Bonaire y Aruba - islas caribeñas muy cercanas a Venezuela - negaron el permiso de aterrizaje al vuelo privado que la llevaría a Venezuela, como dijo a EFE una persona que tuvo acceso a lo sucedido y que pidió el anonimato.

Estimado Presidente @JoseRaulMulino , cuente con el apoyo de los venezolanos en Panamá, en Venezuela y en el mundo, en estas horas de angustia y dolor.



Panamá ha sido generosa con nuestra gente en los momentos más oscuros; sepan que hoy estamos con este noble y querido pueblo. https://t.co/D7IJ9D9LAa — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 9, 2026

Panamá y las actas electorales

"Yo, como ustedes saben, estoy haciendo todo, todo, todo lo que está en mis manos para superar todos los obstáculos y regresar tan pronto como sea posible a mi país, que es donde mi deber es estar", declaró Machado.

Al ser preguntada sobre cómo seguiría su plan de regreso a Venezuela, la líder opositora venezolana se limitó a responder: "Hasta ahora no ha sido posible, esa es la respuesta".

Sobre Panamá, recalcó que el país centroamericano resguarda "las actas de la soberanía, de la libertad de Venezuela", en referencia a las actas de votación que la oposición venezolana considera una prueba de la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio de 2024.

"En la historia de Venezuela estará el nombre del Panamá y del presidente (José Raúl) Mulino, que se la ha jugado por la democracia y por la libertad", agregó.

FUENTE: Con información de EFE; María Corina Machado red X