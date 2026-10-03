sábado 3  de  octubre 2026
AMÉRICA LATINA

Operación conjunta entre EEUU y México intercepta buque con combustible ilícito hacia Cuba

El buque fue escoltado hasta el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán, donde equipos de inspección confirmaron el traslado irregular de hidrocarburos ocultos en los tanques de lastre y en contenedores de carga

Bandera de Cuba.&nbsp;

Bandera de Cuba. 

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

WASHINGTON.- Efectivos de la Guardia Costera de EEUU, en coordinación con autoridades de la Marina Armada de México, interceptaron el buque de carga M/V Grace tras detectar que transportaba combustible de manera ilícita hacia Cuba utilizando tácticas evasivas propias de la denominada "flota oscura".

De acuerdo con un comunicado de las autoridades navales norteamericanas, el abordaje de la embarcación, de 92 metros de eslora, se ejecutó en aguas del mar Caribe el pasado 5 de septiembre.

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Tras la interdicción, el buque fue escoltado hasta el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán, donde equipos de inspección confirmaron el traslado irregular de hidrocarburos ocultos en los tanques de lastre y en contenedores de carga, reseña el portal web Diario de Cuba.

Maniobras de evasión y riesgo medioambiental

  • Modalidad de ocultamiento: La inspección en el puerto mexicano ratificó el uso de tanques de lastre para el almacenamiento inseguro de combustible, una práctica clandestina que contraviene los estándares internacionales de navegación.

  • Alerta ecológica en el Caribe: El mando militar advirtió que las transferencias no reguladas y las maniobras engañosas de la "flota oscura" incrementan significativamente el riesgo de vertidos de crudo y desastres ambientales que amenazan los ecosistemas marinos y las comunidades costeras de la región.

  • Antecedente reciente: La interceptación del M/V Grace se suma a la captura realizada a comienzos del verano del buque M/V Jaira Provider, detectado bajo un esquema similar de tráfico ilícito de hidrocarburos con destino a la isla.

  • Marco de cooperación internacional: La operación contó con el despliegue del guardacostas Charles Sexton, aeronaves de exploración HC-144 y equipos tácticos de la Guardia Costera de EEUU, en estricto apego al derecho marítimo internacional y en colaboración con el Gobierno de México.

Altos mandos de la Guardia Costera enfatizaron que EEUU mantendrá el monitoreo y las operaciones de interdicción en las rutas del Caribe para hacer cumplir las sanciones internacionales, combatir las actividades de la flota fantasma e impedir que los mares del hemisferio sean empleados como corredores para el comercio ilegal hacia el régimen de La Habana.

FUENTE: Diario de Cuba

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