Nayib Bukele lanza ultimátum a pandillas de Haití por secuestro de militares salvadoreños

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo este miércoles un ultimátum a las pandillas haitianas y amenazó con acabar con ellas si no liberan a cuatro militares salvadoreños que, según el mandatario, permanecen secuestrados en Haití.
El domingo, hombres armados atacaron cerca de Puerto Príncipe el vehículo blindado en el que los cuatro técnicos de aviación regresaban de realizar compras en un mercado. Desde entonces, se desconoce su paradero, según las autoridades.
"Quiero que ustedes, jefes de pandillas, entiendan algo muy claramente: El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir", escribió Bukele en la red social X, donde publicó un video de vehículos militares en el que se escuchan disparos.
El mandatario aseguró que las imágenes corresponden a una operación militar de rescate.
"No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también. Todavía tenemos tiempo para evitarlo", advirtió en un mensaje escrito en criollo haitiano.
Operaciones para localizar a los militares
Los cuatro salvadoreños forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas para combatir a los grupos armados que operan en Haití, país sumido en una prolongada crisis política y de seguridad.
Bukele sostuvo que el contingente salvadoreño está integrado exclusivamente por pilotos y personal técnico que participa en evacuaciones médicas y labores humanitarias.
"Fueron secuestrados de manera cobarde", afirmó el mandatario, quien insistió en que los militares están desplegados para "salvar vidas, no hacer la guerra".
El martes, la GSF informó que las operaciones continuaban en la zona del ataque, con enfrentamientos contra grupos armados. La fuerza internacional reportó presuntos pandilleros muertos y heridos, además de cuatro integrantes de la misión lesionados.
Por su parte, el enviado de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, declaró el lunes ante el Consejo de Seguridad que su país "trabaja" para conseguir el regreso de los militares emboscados.
Haití enfrenta una escalada de violencia
Las pandillas han extendido su control sobre amplias zonas de Haití y en los últimos años intensificaron los asesinatos, secuestros, violaciones y el reclutamiento de menores, en medio de la debilidad institucional y la crisis política.
La inseguridad dificulta las operaciones de las autoridades haitianas y los esfuerzos internacionales para restablecer el orden en el país caribeño.
El modelo de seguridad de Bukele
En El Salvador, la ofensiva antipandillas impulsada por Bukele desde 2022 redujo los homicidios a mínimos históricos, según cifras oficiales.
La advertencia de Bukele a las pandillas haitianas plantea la posibilidad de ampliar la presión militar contra esos grupos, mientras continúan las operaciones para localizar a los cuatro integrantes de la misión salvadoreña.
FUENTE: Con información de AFP