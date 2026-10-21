Nayib Bukele lanza ultimátum a pandillas de Haití por secuestro de militares salvadoreños

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo este miércoles un ultimátum a las pandillas haitianas y amenazó con acabar con ellas si no liberan a cuatro militares salvadoreños que, según el mandatario, permanecen secuestrados en Haití.

El domingo, hombres armados atacaron cerca de Puerto Príncipe el vehículo blindado en el que los cuatro técnicos de aviación regresaban de realizar compras en un mercado. Desde entonces, se desconoce su paradero, según las autoridades.

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"Quiero que ustedes, jefes de pandillas, entiendan algo muy claramente: El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir", escribió Bukele en la red social X, donde publicó un video de vehículos militares en el que se escuchan disparos.

El mandatario aseguró que las imágenes corresponden a una operación militar de rescate.

"No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también. Todavía tenemos tiempo para evitarlo", advirtió en un mensaje escrito en criollo haitiano.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè.Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan.Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal.Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan.Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou.Nou toujou gen tan pou evite sa.Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan.Desizyon an nan men nou. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

Operaciones para localizar a los militares

Los cuatro salvadoreños forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas para combatir a los grupos armados que operan en Haití, país sumido en una prolongada crisis política y de seguridad.

Bukele sostuvo que el contingente salvadoreño está integrado exclusivamente por pilotos y personal técnico que participa en evacuaciones médicas y labores humanitarias.

"Fueron secuestrados de manera cobarde", afirmó el mandatario, quien insistió en que los militares están desplegados para "salvar vidas, no hacer la guerra".

El martes, la GSF informó que las operaciones continuaban en la zona del ataque, con enfrentamientos contra grupos armados. La fuerza internacional reportó presuntos pandilleros muertos y heridos, además de cuatro integrantes de la misión lesionados.

Por su parte, el enviado de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, declaró el lunes ante el Consejo de Seguridad que su país "trabaja" para conseguir el regreso de los militares emboscados.

Haití enfrenta una escalada de violencia

Las pandillas han extendido su control sobre amplias zonas de Haití y en los últimos años intensificaron los asesinatos, secuestros, violaciones y el reclutamiento de menores, en medio de la debilidad institucional y la crisis política.

La inseguridad dificulta las operaciones de las autoridades haitianas y los esfuerzos internacionales para restablecer el orden en el país caribeño.

El modelo de seguridad de Bukele

En El Salvador, la ofensiva antipandillas impulsada por Bukele desde 2022 redujo los homicidios a mínimos históricos, según cifras oficiales.

La advertencia de Bukele a las pandillas haitianas plantea la posibilidad de ampliar la presión militar contra esos grupos, mientras continúan las operaciones para localizar a los cuatro integrantes de la misión salvadoreña.

FUENTE: Con información de AFP