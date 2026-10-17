Bukele anuncia que liberación anticipada solo incluiría a unos 10.000 "colaboradores" casuales de pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador , Nayib Bukele , negó que su Gobierno tenga previsto liberar a la mitad de los reclusos vinculados con la actividad de las pandillas en el país. Precisó que la evaluación de una libertad anticipada para detenidos en su "guerra" contra las pandillas abarcará a unas 10.000 personas que prestaron colaboración ocasional a esas bandas criminales, y no para pandilleros.

El mandatario indicó que la evaluación contemplará a 10.629 personas identificadas como colaboradoras "momentáneas", de casualidad, o especial", pero que no pertenecen a la estructura de esas bandas.

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"De esos 10.000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50% pudiera entrar al programa 'Cero Ocio' para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años para que salga más criminal", explicó durante una conferencia de prensa el viernes.

Bukele rechazó los titulares que considera presentaron la medida de su Gobierno para la liberación de decenas de miles de presos en un contexto de supuesto deterioro de su estrategia de seguridad. "Ningún pandillero va a salir libre. Nunca", resaltó.

Sostuvo: "Espero que los medios que reportaron que íbamos a liberar a la mitad de los presos y que íbamos a liberar 46.000 (personas) pongan una fe de errata".

Asimismo, insistió en que la medida hacia los colaboradores de pandillas no implicaría la excarcelación automática, sino que las autoridades examinarían individualmente los expedientes para determinar el grado de implicación de cada detenido.

Programas en las cárceles

Por otra parte, el mandatario salvadoreño defendió las reformas penales impulsadas por su Ejecutivo y la política de que el sistema penitenciario debe combinar el castigo con la preparación para una eventual vuelta de los reclusos a la sociedad.

Dijo que, gracias al programa Cero Ocio, miles de reclusos participan en actividades laborales y formativas. Bukele recordó que su Gobierno introdujo la cadena perpetua en El Salvador en abril. A su vez, justificó el incremento de las penas por pertenencia a asociaciones ilícitas, que pasaron de entre dos y cuatro años a entre 20 y 40 años de prisión.

En julio, la fiscalía informó que un tribunal de El Salvador dictó condenas de penas individuales de más de mil años de cárcel a un grupo de 28 pandilleros acusados de narcotráfico, lavado de dinero o crear agrupaciones ilícitas, entre otros delitos.

La sentencia involucró a 28 miembros de una banda conocida como El Gremio procesados por "tráfico de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas".

FUENTE: Con información de Europa Press/Diario El Salvador