miércoles 14  de  octubre 2026
SEGURIDAD

Costa Rica afianza "mano dura" contra el crimen al inaugurar megacárcel inspirada en prisión de Bukele

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, viajará el viernes a El Salvador para conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel de Bukele

Un agente de policía monta guardia en el Centro de Alta Seguridad para el Contenimiento del Crimen Organizado (CACCO) durante su inauguración en Alajuela, Costa Rica, el 14 de octubre de 2026

Un agente de policía monta guardia en el Centro de Alta Seguridad para el Contenimiento del Crimen Organizado (CACCO) durante su inauguración en Alajuela, Costa Rica, el 14 de octubre de 2026

AFP
Por Sofía Nederr

SAN JOSÉ.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles una prisión de máxima seguridad inspirada en la megacárcel de El Salvador, símbolo de la guerra antipandillas del mandatario Nayib Bukele y que es cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

"Estamos marcando un antes y un después en Costa Rica en la seguridad penitenciaria y en la seguridad nacional (...) Vamos a ejercer mano dura porque 'el que la hace la paga'", señaló la mandataria de derecha.

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El Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (Cacco), a donde serán trasladados los primeros reos a fin de mes, está ubicado dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, unos 20 km al noroeste de San José. El presidio tiene cinco módulos con 17 celdas de 90 m2 y capacidad para 60 reos cada una, recluirá a 5.100 presos.

Los reclusos solo tendrán una hora de sol al día, no podrán tener objetos personales, llevarán uniformes naranja y tendrán un régimen muy restringido de visitas.

La mandataria presentó el nuevo penal como una muestra de su "mano dura" contra los criminales, sobre todo del narcotráfico que disparó la violencia en este país que durante décadas fue uno de los más seguros de América Latina. Fernández informó que viajará el viernes a El Salvador para conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de Bukele.

"Quiero aprender todo lo que se pueda del modelo penitenciario que devolvió la paz a un pueblo azotado durante décadas por la violencia criminal", argumentó la presidenta durante la inauguración de la cárcel este miércoles, una actividad a la que asistieron los ministros salvadoreños Gustavo Villatoro (Seguridad) y René Merino (Defensa).

Por otra parte, Laura Fernández anunció que la primera persona en ser trasladada a la nueva cárcel será el asesino del policía Gerson Rosales, quien fue atacado a balazos en mayo de este año.

“Le quiero pedir ministro (de Justicia), traiga al asesino del policía Gerson Rosales al Cacco. Todo asesino y sicario que ha matado policías de Costa Rica lo quiero en el Cacco”, expresó.

Por el homicidio de Rosales hay tres hombres detenidos: Mora González, Menocal Vilchez y Vilchez Rocha.

Modelo de seguridad

Opositores y activistas sociales cuestionan que Costa Rica, con fama internacional de respeto a derechos humanos, imite el modelo de seguridad salvadoreño que según un grupo de expertos de la ONU ha derivado en crímenes de lesa humanidad.

La presidenta Fernández aseguró que respetará los derechos humanos. En medio de enfrentamientos con el poder judicial, arremetió contra jueces y fiscales que, a su juicio, son blandos con los delincuentes.

La guerra antipandillas de Bukele está amparada en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. En cuatro años ha encarcelado a 93.000 personas. De acuerdo con la organización humanitaria salvadoreña Socorro Jurídico, una tercera parte es "inocente" y más de 500 fallecieron bajo custodia estatal, según la ONG.

Siguiendo el modelo carcelario de El Salvador, Colombia informó en septiembre que dispondrá de una megacárcel para los criminales más peligrosos del país. La cárcel llamada Renacer está "en medio de la nada" en el Magdalena (norte), lejos del mar Caribe, y tendrá capacidad para 1.974 presos que estarán en total aislamiento, según explicó una fuente de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

FUENTE: Con información de AFP/La Nación

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