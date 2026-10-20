martes 20  de  octubre 2026
SEGURIDAD FRONTERIZA

Presidente de Colombia ordena "ofensiva total" contra el ELN y disidencias de las FARC por "narcoterrorismo"

Abelardo de la Espriella exigió la libertad "inmediata" de funcionarios secuestrados, luego de advertir que verán que se hace realidad la voluntad de Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, luego de una reunión del Consejo de Seguridad en Santa Marta, tras la ataques de grupos de narcotrafico, el 25 de septiembre de 2026.&nbsp;

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, luego de una reunión del Consejo de Seguridad en Santa Marta, tras la ataques de grupos de narcotrafico, el 25 de septiembre de 2026. 

AFP/Marco Perdomo
Por Valeria Montero

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó a las fuerzas militares una ofensiva "total" contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organizaciones violentas a las que acusó de "narcoterrorismo".

"He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las FARC. Esos miserables narcoterroristas sabrán, en la era del Tigre, cómo la voluntad política se materializa en hechos concretos", dijo al concluir una reunión regional en el departamento de Arauca fronterizo con Venezuela.

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De la Espriella, a quien sus seguidores llaman El Tigre, aseguró que su gobierno va a "golpear" a las cabecillas de estos grupos armados ilegales y a sus métodos de financiación para desarmarlos, se informó.

El ELN está encabezado por Eliécer Chamorro Acosta, conocido con el alias de Antonio García; y los grupos de las FARC, en particular el Estado Mayor Central , tiene como cabecilla a alias Iván Mordisco, cuyos enfrentamientos entre sí desde 2022 y con el ejército colombiano han causado más de 130 muertos y el desplazamiento de la población fronteriza.

Libertad para secuestrados por ELN

De la Espriella le exigió al ELN durante su intervención que ponga en libertad "inmediatamente" a cinco funcionarios, dos de ellos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que esta guerrilla mantiene secuestrados desde mayo de 2025.

"He ordenado al Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) intensificar las operaciones para rescatarlos. Esos secuestrados no los vamos a olvidar", afirmó.

También insistió en que no va a negociar con "el narcoterrorismo y que la única opción es entregar" a los secuestrados o esperar "que les caiga todo el peso de la ley".

El Departamento de Arauca es uno de los siete más afectados por las operaciones violentas del ELN y de los grupos disidencias de las FARC en su disputa por el control de este territorio que es uno de los principales corredores del narcotráfico.

Según reportes recientes, dos miembros de la facción Calarcá de las FARC fueron abatidos por los militares en Antioquia, mientras que otros dos fueron imputados por asesinato y otros delitos en ese departamento.

FUENTE: Con información de EFE, AFP

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