lunes 19  de  octubre 2026
TRANSICIÓN

Partido de María Corina Machado convoca movilización para exigir elecciones en 2027 en Venezuela

Vente Venezuela afirma que la acción pacífica en todo el país busca exigir el regreso de la opositora, y el cronograma electoral que será “punta de lanza”

María Corina Machado habla con los medios de comunicación en Ciudad de Panamá.

María Corina Machado habla con los medios de comunicación en Ciudad de Panamá.

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- El partido Vente Venezuela (VV), que lidera la opositora María Corina Machado, convocó a una movilización en Caracas y en todas las ciudades del país el jueves 22 de octubre para exigir el cronograma electoral y las elecciones para el año 2027, mientras se desarrollan las conversaciones entre chavismo y oposición.

"Va a ser la punta de lanza para movilizarnos de manera pacífica (...). Va a ser una movilización histórica para nosotros", anticipó este lunes el activista político de VV, Carlos Fernández, durante una rueda de prensa.

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Fernández indicó que la movilización busca también exigir el regreso de la líder y Nobel de la Paz 2025 a su país, fuera del país desde hace casi un año y a quien se le ha impedido volver varias veces, según denunció su equipo de comunicaciones en fecha reciente.

Los dos objetivos plantean en concreto que se acelere el proceso de transición democrática con una ruta electoral, que sería el punto principal de las conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición, iniciadas con el impulso del gobierno de EEUU el 6 de agosto pasado ante la crisis política.

Fecha de elecciones en Venezuela

El dirigente de VV afirmó que en 2027 deben celebrarse las elecciones.

"Vamos a elegir a María Corina Machado como la próxima presidenta de Venezuela y nos estamos organizando para eso".

Al propósito de fijar una fecha, sumó la liberación de todos los presos políticos que hasta este lunes son 322 según el registro de la ONG Foro Penal, que el régimen intenta desconocer como tales y catalogarlos como presos comunes, cosa que rechazan organizaciones de derechos humanos y partidos opositores.

“Todos los sectores, todos los partidos, unidos están llamando a movilizarnos el 22 de octubre a las 4:00 pm en simultáneo en todos los estados del país”, dijo Fernández.

Apoyo a Machado

Este domingo, la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora de Venezuela, planteó un acuerdo nacional en el que reiteró la necesidad de una transición basada en negociaciones y elecciones libres que incluyan a Machado.

En una transmisión en YouTube, la PUD acordó respaldar el liderazgo de Machado en la lucha por la "libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela" junto a Edmundo González Urrutia, quien está exiliado desde 2024 después de obtener la mayoría de votos en las presidenciales de ese año frente a Nicolás Maduro, según la oposición.

La propuesta de la coalición se dio a conocer luego de que el chavismo representado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y el sector de la oposición liderado por Dinorah Figuera, adelantan el tercer ciclo de diálogo sin la participación de Machado y González. Ambos anunciaron que decidieron no participar en el diálogo alegando que no formaron parte de su diseño ni de su creación.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha dejado claro que la administración Trump no impide el regreso de Machado al país y apoya la celebración de elecciones libres en las que participen todos los sectores, incluyendo a la líder opositora.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela, red X, EFE

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