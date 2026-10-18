Oposición venezolana ratifica liderazgo de María Corina Machado y presenta acuerdo para la democratización

La dirigente María Corina Machado participó de forma virtual en el evento en el que la oposición venezolana presentó un "Gran Acuerdo Nacional", el 18 de octubre de 2026.

CARACAS.- La oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, presentó este domingo un "Gran Acuerdo Nacional" para la democratización del país y ratificó el liderazgo de María Corina Machado , Premio Nobel de la Paz 2025.

Los miembros de la Plataforma Unitaria acordaron "ratificar el mandato de cambio político expresado por los venezolanos a través de su voto, y reconocer y respaldar el liderazgo de María Corina Machado", quien se encuentra exiliada en Panamá, según el documento final presentado al concluir una reunión en Caracas.

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"Vamos a avanzar ahora en una de las iniciativas más poderosas, más potentes, más necesarias y que serán reconocidas por el mundo que es nuestro gran acuerdo para la reconstrucción de la república", dijo Machado, que participó en un video.

Calificó el acto como histórico y destacó el hecho de que las organizaciones políticas democráticas presenten sus propuestas y su visión para "engranarse en todos estos anhelos, ideas, creencias que estamos formulando entre todos los venezolanos".

“Sin unidad estaríamos condenados al fracaso”, puntualizó el Secretario Ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática, Roberto Enríquez, al comienzo de la reunión. Añadió: “En ese acuerdo cada quien tiene su lugar y le corresponde a María Corina liderar”.

El documento de la Plataforma Unitaria Democrática fue leído por Biagio Pilieri, dirigente opositor y quien fue preso político. La coalición señaló que busca sumar voluntades, generar consensos y establecer bases para la reconstrucción institucional, el restablecimiento de la democracia y la recuperación del país.

"El futuro de Venezuela requiere compromiso, responsabilidad y una visión compartida de nación", indicaron.

Plantean una hoja de ruta hacia una "transición pacífica, ordenada y sostenible". Proponen elecciones "libres, competitivas y verificables", poniendo la prioridad en las elecciones presidenciales e incluyendo al resto de los comicios que correspondan. Sin embargo, en la presentación no se sugirió ninguna fecha.

Otro aspecto importante es el impulso de estrategias de transición con actores nacionales e internacionales para facilitar negociaciones políticas y la reinstitucionalización del Estado.

La oposición democrática también acordó "exigir la liberación total e incondicional de los presos políticos, el retorno de los exiliados, el fin de la represión política (…) levantar las inhabilitaciones y los procedimientos administrativos contra las organizaciones políticas, promover políticas para proteger los derechos humanos".

El acuerdo se presenta cuando el chavismo y un sector de la oposición celebran en Caracas un tercer ciclo de diálogo bajo el auspicio de Estados Unidos. El lema del acuerdo es lema "Unidad nacional para recuperar la República".

Recuperar la democracia

Edmundo González Urrutia, quien según las actas entregadas por la oposición ganó las presidenciales en 2024, ratificó que la recuperación democrática exige respetar la voluntad soberana de los ciudadanos, poner fin a la persecución política y restablecer el orden constitucional.

"Este acuerdo ratifica la voluntad legítima y soberana de los venezolanos de vivir bajo la más elemental normalidad democrática, y expresa el compromiso de quienes lo suscriben para trabajar unidos en una misma ruta, congregados en torno a liderazgo legítimamente electo por los venezolanos en la búsqueda del objetivo común de unas elecciones que abran las puertas a un cambio profundo, definitivo y democratizador. Hagamos valer los compromisos asumidos, juntos, unidos, y luchando hasta el final por Venezuela y por las metas que la patria nos demanda", expresó.

Desde España, el diplomático de carrera señaló que las propuesta dan continuidad al compromiso suscrito en Panamá, hace unos meses, por una amplia pluralidad de factores políticos.

FUENTE: Con información de la Plataforma Unitaria/AFP