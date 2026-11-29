El 21 de diciembre de 2021, cuando Gustavo Petro todavía aspiraba a la Presidencia de la República, Verónica Alcocer le envió un mensaje de voz a Eva Ferrer. Le deseó un buen viaje, le recomendó descansar durante el vuelo y se despidió con expresiones de cariño. La llamó “amiga hermosa” y le manifestó cuánto la extrañaban en su casa. Casi cinco años después, aquella grabación contrasta con las declaraciones que la exprimera dama ofreció en una entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en la que aseguró que Ferrer no era su amiga.

El audio forma parte del material divulgado el pasado 22 de noviembre por Felipe Quintero, periodista de Noticias RCN, cuya investigación permitió conocer conversaciones privadas y fotografías extraídas del teléfono celular de la exconsejera presidencial. Los archivos, entregados a la Fiscalía, contienen intercambios con Alcocer, Petro y Laura Sarabia, entre otras figuras del anterior Gobierno.

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Lo que comenzó como un enfrentamiento entre dos mujeres que compartieron espacios de intimidad y poder ha terminado por abrir una ventana al funcionamiento del entorno presidencial. Las conversaciones permiten conocer cómo se tramitaban determinados asuntos por fuera de los canales institucionales, quiénes tenían acceso directo al mandatario y qué inquietudes llegaron a su conocimiento durante el ejercicio de la Presidencia.

Una amistad difícil de desconocer

La negativa de Alcocer adquiere otra dimensión frente a las grabaciones. Ya no se trata únicamente de las versiones contrapuestas de dos personas distanciadas, sino de contrastar una declaración pública con comunicaciones registradas cuando todavía existía confianza entre ellas.

El tono empleado por la entonces esposa del candidato presidencial distaba de las formalidades propias de una relación laboral. Las expresiones afectuosas, las referencias al entorno doméstico y la familiaridad con que se dirigía a Ferrer dibujan un vínculo personal difícil de conciliar con la versión ofrecida ante las cámaras.

Alcocer puede tener hoy una percepción distinta de aquella relación. Lo que resulta más difícil es explicar por qué sus palabras de entonces difieren de la descripción que hizo posteriormente ante Acevedo.

Las fotografías y los demás intercambios conocidos por RCN aportan contexto a esa discusión. Ferrer compartió espacios sociales y familiares con Alcocer, participó en conversaciones sobre asuntos personales y estuvo al tanto de actividades relacionadas con la campaña presidencial.

El deterioro de una amistad no borra su historia. Tampoco modifica retrospectivamente la naturaleza de una relación. Los audios, chats y fotografías revelados por Felipe Quintero en Noticias RCN dejan al descubierto una flagrante incoherencia entre las declaraciones de Alcocer durante la entrevista con José Manuel Acevedo y la cercanía personal que reflejan sus propias comunicaciones con Ferrer. La contradicción no surge de las acusaciones de la exconsejera, sino de las palabras y expresiones de afecto de la propia exprimera dama.

En las entrañas de la campaña presidencial

La cercanía de Ferrer con Alcocer antecede a la llegada de Petro a la Casa de Nariño. Durante la campaña de 2022, ambas conversaban sobre desplazamientos, compromisos y actividades relacionadas con la candidatura presidencial.

En febrero de aquel año, Alcocer manifestó su interés en acompañar a Petro a encuentros con representantes del sector empresarial. Quería conocer determinadas reuniones de su agenda y escuchar directamente las conversaciones que sostenía el candidato.

El intercambio permite apreciar el papel que aspiraba a desempeñar Alcocer en una campaña que, pocos meses después, llevaría por primera vez a la izquierda colombiana a la Presidencia.

Su interés por participar en esos encuentros no constituía una irregularidad. Sin embargo, ayuda a entender que su interlocución con Ferrer abarcaba asuntos que iban más allá de los compromisos familiares o sociales.

Con la llegada de Petro al Gobierno, las circunstancias cambiaron. Las relaciones personales adquirieron una dimensión institucional y algunas de las personas que habían acompañado al candidato pasaron a ocupar posiciones desde las cuales podían intervenir en asuntos de la administración pública.

La proximidad al mandatario, un atributo políticamente valioso durante la campaña, adquirió entonces otras implicaciones. Las decisiones gubernamentales estaban sujetas a responsabilidades legales y administrativas que no podían quedar subordinadas a los afectos, las diferencias personales o los compromisos adquiridos antes de las elecciones.

El poder y la ruptura

Para mediados de 2023, la relación entre Ferrer y Alcocer atravesaba un evidente deterioro. Las conversaciones divulgadas por Noticias RCN registran discrepancias que, según la exconsejera, estaban relacionadas con el funcionamiento de su despacho.

El 14 de junio de ese año, Ferrer acudió directamente al presidente para exponerle sus inconformidades. En el intercambio aparecieron los nombres de Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer, primo de la entonces primera dama, junto con referencias a negocios y asuntos contractuales.

Ferrer sostenía que determinadas personas pretendían intervenir en decisiones cuya responsabilidad administrativa recaía sobre ella. Petro manifestó sus reservas sobre los involucrados y, cuando la exconsejera cuestionó el comportamiento de Alcocer, respondió con una frase reveladora: «El poder envenena».

La conversación introduce un asunto de mayor trascendencia política que la ruptura entre las dos mujeres. El presidente había recibido advertencias sobre presuntas interferencias en asuntos gubernamentales y conocía las inconformidades de una funcionaria de su administración.

¿Qué hizo Petro con esa información? ¿Ordenó verificar los señalamientos? ¿Puso los hechos en conocimiento de los organismos competentes?

Los mensajes publicados no permiten establecer qué actuaciones siguieron a esas advertencias. Tampoco acreditan que las personas mencionadas hubieran cometido delitos.

La respuesta deberá buscarse en los expedientes contractuales, los registros administrativos y las decisiones adoptadas durante aquel periodo. Allí podría determinarse si las inquietudes transmitidas al mandatario tuvieron alguna consecuencia institucional o quedaron circunscritas a una conversación privada.

Los favores personales y los recursos oficiales

Otro episodio documentado por RCN concierne al traslado de pertenencias de Ferrer en una aeronave estatal durante 2023. Entre los artículos mencionados figuran prendas de vestir, utensilios domésticos, muebles y una mascota.

Las conversaciones con Laura Sarabia, entonces integrante del equipo presidencial, permiten plantear interrogantes sobre los criterios utilizados para autorizar el transporte de bienes particulares mediante recursos oficiales.

Ricardo Gaviria, abogado de Alcocer, aseguró el 23 de noviembre que su representada desconocía aquella gestión. Según explicó, la aeronave debía cumplir una agenda previamente establecida y el traslado de las pertenencias no habría representado costos adicionales para el Estado.

La defensa justificó también las facilidades logísticas en la vinculación laboral de Ferrer con el Gobierno colombiano.

El argumento económico, sin embargo, no resuelve por completo la discusión administrativa. La ausencia de un sobrecosto no determina, por sí sola, la procedencia de utilizar una aeronave oficial para transportar bienes personales.

Importa conocer quién autorizó el traslado, qué disposiciones lo amparaban y cuál era su justificación funcional. Los manifiestos de carga, las autorizaciones y los reglamentos aplicables permitirían establecer si la operación se ajustó a las normas que regulaban el uso de esos recursos.

La defensa de Alcocer

Tras conocerse la investigación, la exprimera dama manifestó tranquilidad a través de sus redes sociales. Cuestionó la exposición de encuentros privados y puso en entredicho las garantías de reserva que deben preservar las autoridades encargadas de las investigaciones.

Su abogado sostuvo que las fotografías y conversaciones personales no acreditan las graves conductas denunciadas por Ferrer. También rechazó que existiera una contradicción entre las declaraciones de Alcocer y los archivos divulgados.

Gaviria reconoció, no obstante, que Ferrer pertenecía a un entorno cercano, compartía amistades con su representada e incluso había residido en su casa.

La explicación de la defensa introduce un elemento adicional en la controversia. Si Ferrer frecuentaba el círculo personal de Alcocer y llegó a vivir en su residencia, la discusión sobre la naturaleza de aquella relación difícilmente puede reducirse a una discrepancia semántica sobre el significado de la amistad.

El cuestionamiento de Alcocer sobre la reserva judicial merece, entretanto, un examen independiente. Corresponde esclarecer las circunstancias en las que se divulgaron los documentos y determinar si se vulneraron disposiciones legales. Una eventual infracción de la reserva no desvirtúa automáticamente el contenido de los archivos ni elimina su interés periodístico.

Cuando la intimidad se cruza con el poder

Las expresiones de afecto, las celebraciones familiares y las fotografías de encuentros privados no constituyen, por sí mismas, asuntos de interés público. Adquieren relevancia cuando permiten contrastar declaraciones de figuras públicas o esclarecer circunstancias relacionadas con el ejercicio de funciones estatales.

En Colombia, donde las relaciones de confianza suelen desempeñar un papel considerable en la conformación de los equipos gubernamentales, conocer las dinámicas del círculo presidencial ayuda a comprender cómo se desenvolvía el poder más allá del organigrama oficial.

El caso Ferrer plantea una discusión sobre las fronteras entre la confianza personal y la autoridad institucional. La cercanía con la familia presidencial no otorga competencias administrativas, del mismo modo que una amistad con el mandatario no exime a ningún funcionario de responder por sus decisiones.

Sería improcedente presentar una fotografía como prueba de corrupción. También sería insuficiente reducir todos los documentos a recuerdos de encuentros sociales cuando algunas conversaciones contienen referencias a negocios, contratos y presuntas interferencias en asuntos gubernamentales.

Las explicaciones pendientes

La investigación de Felipe Quintero ha puesto nuevamente bajo escrutinio las relaciones que se tejieron alrededor de la Presidencia durante el gobierno de Gustavo Petro.

A la Fiscalía le corresponde verificar la autenticidad e integridad de los archivos, corroborar los señalamientos de Ferrer y determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades. La versión de la exconsejera tampoco está exenta de escrutinio: sus denuncias, particularmente las relacionadas con posibles delitos, requieren corroboración independiente.

En el terreno político, Alcocer enfrenta un cuestionamiento diferente. Sus declaraciones públicas pueden ser contrastadas con registros de una época en la que todavía mantenía una relación de confianza con quien hoy formula denuncias en su contra.

La pieza documental que mejor ilustra esa contradicción no contiene referencias a contratos, recursos públicos ni decisiones gubernamentales. Tampoco recoge una acusación de Ferrer contra la exprimera dama.

Es un mensaje de voz grabado en diciembre de 2021, antes de que Petro llegara a la Presidencia, cuando Alcocer se despedía afectuosamente de una mujer a la que decía extrañar en su casa.

Fue la propia Verónica Alcocer quien la llamó “amiga hermosa”. Son sus palabras, no las de Eva Ferrer.